Csak ideig-óráig lehet védekezni az autólopás ellen

Nagy-Britanniában már az esetek 70%-ban jelerősítős módszerrel dolgoznak az autótolvajok, kihasználva a kulcs nélküli bejutás és motorindítás funkció sebezhetőségét. Megállnak a bejárati ajtó előtt és a náluk lévő jelerősítővel ki tudják nyitni és el tudják indítani a távolabb parkoló autót. Az autólopás e formája ellen azzal lehet védekezni, hogy a bejárati ajtótól távol tárolja az ember a jeladót, illetve lehet venni Faraday-táskákat, amelyek mindenféle elektronikus jelet blokkolnak.

Van lejárati ideje az autólopás ellen védő, elektronikus jelet árnyékoló Faraday-táskának

Fotó: Halfords

Lejárati idővel jönnek az autólopás ellen védő Faraday-táskák

Azonban a brit Tempcover biztosító és a Halfords nevű alkatrész-forgalmazó közös vizsgálatából kiderült, hogy ezek az olcsó eszközök nem feltétlenül jelentenek tartós megoldást. A gondot az jelenti, hogy a szövetben lévő, árnyékolást biztosító finom fémszálak idővel elszakadnak, például a kulcscsomó tudja megsérteni azokat. Ilyenkor megszűnik a Faraday-hatás, azaz az elektronikus jel árnyékolása. A megoldást az jelenti, hogy ha láthatóan sérült a Faraday-táska, akkor újat kell venni, amire úgy 1-3 évenként szükség van. Ez még mindig olcsóbb, mint a biztosítóval hadakozni az ellopott autó miatt.

