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volvo

Megtiltották a kínai tulajdonban lévő svéd autómárka forgalmazását az USA-ban

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Még a helyben gyártott autókat se lehet értékesíteni az USA-ban. A Geely konszernhez tartozó autómárka nem kapott felmentést a szabályok alól.
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volvopolestarautós hír

Még a Biden-kormányzat idején fogadták el az USA-ban azt a törvényt, amely a modern autóknál megtiltja azoknak a forgalmazását, amelyek orosz vagy kínai szoftvert (2027-től) vagy hardvert (2030-tól) használnak, ez alól lehet felmentést kérni. Ez a jogszabály alapvetően a kínai autógyártók megjelenését hivatott gátolni/lassítani, de érzékenyen érint már jelen lévő márkákat is. Amíg a Ford és a General Motors esetén pár Kínából importált modellt érint a változás, addig a Geely-konszern esetén két autómárka is érintett: a Volvo és a Polestar számára a piacon maradás a tét.

A Polestar autómárka 2027-től búcsúzik az USA-ból, a Volvo sorsa három év múlva dől el.
Nem hatotta meg az USA döntéshozóit a helyi gyártás, a Polestar autómárka 2027-től nem forgalmazhatja autóit
Fotó: Polestar

Eltérő módon áll hozzá a hivatal a két iker-autómárka esetéhez

Érdekes módon a Kereskedelmi Minisztérium Bureau of Industry and Security osztálya a Volvo-nak megadta a mentességet a szabályozás alól, ellenben a Polestar-nak nem, így utóbbi lényegében a 2027-es évtől már nem forgalmazhat autókat az Egyesült Államokban. Még a helyben gyártott Polestar 4-eseket se értékesíthetik, lényegében a meglévő raktárkészletek elapadása után megszűnik a Polestar márka az USA-ban. Kérdés, a Volvo-nak meddig van jövője, hiszen lényegében ugyanazt a technikát – hardver és szoftver – használja, a mostani felmentés pedig csak a szofverre vonatkozik, legkésőbb három év múlva felülvizsgálják a döntést a hatóságok. A Polestar márka addig is egyéb piacaira koncentrál, Európában épp jelentős növekedést ért el – többek között az USA-ból importált modelljeivel.
 

 

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