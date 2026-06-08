Komolyan nőhet a sebességhatár az autópályákon

Sok autós számára régóta visszatérő kérdés, hogy indokolt-e ugyanazt a sebességhatárt alkalmazni egy zsúfolt, esős autópálya-szakaszon, mint a szinte üres szakaszon, ragyogó napsütésben. Úgy tűnik, Európa több országa szerint a válasz nemleges, és a technológia segítségével új megoldás születhet erre a dilemmára. A közlekedés digitalizációja ugyanis elérte az autópályákat is. Németországban, Franciaországban és Spanyolországban már működnek olyan intelligens forgalomirányító rendszerek, amelyek folyamatosan elemzik a forgalmat, az időjárást, a látási viszonyokat és az út állapotát. Az összegyűjtött adatok alapján pedig nemcsak figyelmeztetik az autósokat, hanem szükség esetén módosítják a megengedett legnagyobb sebességet is. Egyes szakaszokon kedvező körülmények esetén akár 150 km/órás tempót is engedélyezhetnek – írja a Vaol. Bár a németeknél a legtöbb szakaszon nincs sebességkorlátozás.

Európa egyes autópálya-szakaszain bevezethetik akár a 150 km/órás sebességhatárt

Fotó: Nagy Norbert/Fejér Megyei Hírlap

A korszerű autópálya biztonságos

Spanyolországban, Katalóniában az AP–7-es autópálya egy hosszabb szakaszán mesterséges intelligencia segíti a döntéshozatalt. A rendszer másodpercről másodpercre értékeli a közlekedési helyzetet, és ennek megfelelően jeleníti meg a sebességhatárokat a digitális táblákon. Ha romlanak a körülmények, azonnal csökkenti a limitet, ha viszont minden ideális, magasabb tempót engedélyez. A szakemberek szerint ez nem a gyorshajtás legalizálásáról szól, hanem arról, hogy a szabályozás alkalmazkodjon a valós helyzethez.

A modern autók és a korszerű autópályák sok esetben lehetővé teszik a gyorsabb, ugyanakkor biztonságos közlekedést is.

A cél az, hogy ne egy merev szabály, hanem a pillanatnyi körülmények határozzák meg, milyen tempó számít biztonságosnak.

Az, hogy a rendszer Magyarországon is megjelenhet-e a jövőben, egyelőre kérdéses. Az biztos, hogy a hálózat kiépítése jelentős beruházást, egyúttal pedig kulturális változást is igényelne.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy változtak a sebességhatárok hazánkban. A Magyar Közút összesen 54 útszakaszon írta át a szabályokat.