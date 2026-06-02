Dugóba került az autópályán? – visszajár a pénz

Ennek a hírnek minden magyar – és persze nem magyar is – örülni fog. Az olaszoknál bevezették, ha az autósok a fizetős autópálya-szakaszokon a vártnál jelentősen lassabban jutnak át a forgalmi dugók vagy építkezések miatt, a befizetett útdíj egy részét – vagy akár egészét – visszakaphatják.
Június 1-jétől új szabályt vezettek be Olaszországban az autópálya-szakaszokon, amelynek nemcsak az olaszokat, hanem a külföldi, köztük a magyar turistákat is örülhetnek. Ha dugóba kerülünk, vagy útépítések, útfelújítások miatt meghosszabbodik a menetidő, akkor nem kell teljes árat fizetnünk a sztrádahasználatért. Olaszországban régóta komoly vita zajlik az autópályadíjak mértékéről és átláthatóságáról. A most bevezetett rendszer lényege, hogy az autós ne fizessen teljes árat olyan útszakaszért, ahol a szolgáltatás valójában nem teljesült a megszokott színvonalon. A szabályozás szerint már egy rövidebb, körülbelül 100 kilométeres szakaszon is járhat visszatérítés, ha a menetidő legalább 10 perccel meghaladja a normálist. Hosszabb utakon még szigorúbb a rendszer: nagyobb késés esetén arányosan nő a visszatérítés mértéke, extrém – akár több órás – dugókban pedig az egész útdíj is visszajárhat – írja az Auto, Motor und Sport.

Az olasz autópálya-szakaszokon nyáron nagy a forgalom és sokszor van dugó
Nem mindenért fizet az autópálya-üzemeltető

Fontos azonban, hogy nem minden késés számít bele. Balesetek, rendkívüli időjárás vagy mentési műveletek miatti torlódások esetén nem jár kompenzáció. A rendszer főként az építkezések és előre tervezhető forgalmi korlátozások okozta késéseket célozza, vagyis azokat az eseteket, amelyekért az autópálya-üzemeltető felelőssé tehető. A gyakorlatban a visszatérítést egy központi, digitális rendszer – várhatóan egy közös alkalmazás – kezeli majd, amely összeveti a tervezett és a tényleges menetidőt, és automatikusan jelzi a jogosultságot. 

A hatóságok szerint ez a modell közelebb hozza az autós közlekedést a „fizess annyit, amennyit kapsz” elvhez, hasonlóan a légitársaságok késéskompenzációs rendszeréhez.

A változás különösen fontos a nyári szezonban, amikor a magyar turisták tömegei is utaznak Olaszországba, főleg a tengerpartra. Számukra ez nemcsak elméleti újdonság: a gyakorlatban akár több tíz eurós megtakarítást is jelenthet egy-egy dugóval terhelt utazás során. Ugyanakkor a rendszer igénylése egyelőre bonyolult lehet a külföldiek számára, ami azt jelenti, hogy a pénz visszaszerzése nem minden esetben lesz egyszerű vagy automatikus.

