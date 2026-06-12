A rendőrök kiszúrtak egy BMW-t az M6-oson, erre a látványra ők sem voltak felkészülve – videó

Június 9-én egy Százhalombatta felől Dunaújváros irányába közlekedő autóra lettek figyelmesek a rendőrök az M6-os autópálya északi szakaszán. A BMW-t nem volt nehéz kiszúrni: hiányzott róla a motorháztető, az általános műszaki állapota is elég viseltesnek tűnt. De a történet itt nem ért véget: az intézkedés során kiderült, hogy a sofőrt korábban jogerősen eltiltották a járművezetéstől.

Motorháztető nélkül hajtott fel a sztrádára, az M6-os autópálya rendőrei is csak pislogtak

Fotó: police.hu

Videón az igazoltatás:

Az egyetlen pozitívum? A biztonsági öv legalább be volt kapcsolva... A férfit előállították a gárdonyi rendőrkapitányságra, ahol büntetőeljárást indítottak ellene, a szabálysértések miatt pedig feljelentést tettek. A rendőrség az eset kapcsán azt üzente, hogy a biztonsági öv használata fontos, de önmagában nem helyettesíti sem a műszakilag megfelelő járművet, sem a vezetői engedélyt.

Tudta? A VÉDA közúti ellenőrző rendszer már nemcsak a gyorshajtókat szűri ki, hanem a biztonsági öv használatát is figyeli!