Baj van a BMW-nél – komoly visszahívásról döntöttek

A hír hallatán sokaknak azonnal eszébe jut a jól ismert sztereotípia, miszerint a BMW-s sofőrök úgysem használják az irányjelzőt, így nincs is a bennük. Ez persze nem igaz, de most kiderült, hogy bizonyos BMW-knél valóban gond lehet az indexeléssel. A BMW Motorrad több száz, 2026-os motorkerékpárt hív vissza, mert az irányjelző kapcsolója meghibásodhat. A probléma első látásra egyszerűnek tűnik, a következményei azonban komolyak lehetnek – írja az AutoZive. Egy hibás kapcsoló ugyanis egyszerre két jelet küldhet: az első bekapcsolja az indexet, a második pedig azonnal ki is kapcsolja. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a motoros úgy hiheti, jelezte a kanyarodási szándékát, miközben a villogó csupán egy pillanatra villant fel, és nem indexel, így a környező forgalom nem tudja, hogy kanyarodni vagy előzni akar a sofőr.

Tömeges BMW-visszahívás indult a motorok hibás indexe miatt

Fotó: David Daub / BMW

A BMW ingyen javítja a hibás motorokat

A bajor cég vizsgálata szerint nem konstrukciós hibáról van szó, hanem egy beszállítónál történt gyártási problémáról. A BMW a minőség-ellenőrzés során észlelte a rendellenességet, és visszahívási akciót indított. A vállalat hangsúlyozza, hogy a hibát időben sikerült azonosítani, ezért az érintett járművek jelentős része valószínűleg még a vásárlókhoz sem jutott el. Az érintett modellek között több népszerű típus is szerepel, köztük az F800GS, az F900GS, az F900XR, az R1300GS, az R1300RT, valamint az S1000RR és az S1000XR egyes példányai. A rendelkezésre álló adatok szerint legalább több száz motorkerékpár érintett világszerte.

A BMW minden tulajdonos számára ingyenesen cseréli a hibás bal oldali kapcsolóegységet. Bár balesetről vagy sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés, a gyártó szerint a javítás halogatása nem ajánlott. Fontos megjegyezni, hogy a hiba csak a motorkerékpároknál jelentkezett, a személyautóknál nem. Ugyanakkor az Origo a napokban arról írt, hogy a német hatóságok világszerte több debreceni BMW iX3 visszahívását rendelték el egy potenciálisan veszélyes elektromos hiba miatt.