Videón az M3-ason történt brutális baleset

Szörnyű baleset történet június 12-én kora délután az M3-as autópályán, Gödöllő közelében. A forgalom az egyik oldalon lelassult, majd szinte teljesen megállt, amikor a sztráda túloldalán egy vészvillogóval veszteglő Mercedes állt a belső sávban. Az autó mögött egy férfi állt, láthatósági mellényben, telefonálva – feltehetően segítséget hívott. A következő pillanatok azonban minden jelenlévő számára sokkolóak lehettek. A fedélzeti kamera felvételén látszik, ahogy egy mögötte érkező személyautó szinte fékezés nélkül belerohan az álló Mercedes hátuljába. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a vétlen járművet több méteren keresztül tolta maga előtt az elválasztó betonfal mellett.

Több videófelvétel is készült az M3-as autópályán történt balesetről

Forrás: Bpi Autósok

Emberáldozata is lehetett volna a balesetnek

A Budapesti Autósok által közzétett videó legijesztőbb rész azonban nem maga a becsapódás volt. A hátsó kamerafelvétel szerint a telefonáló férfi csupán néhány méterre tartózkodott az ütközés helyszínétől. Ha egyetlen lépéssel közelebb áll, vagy néhány másodperccel később mozdul el, könnyen őt találhatta volna el a megpördülő roncs.

A videó tanulsága egyértelmű: még álló helyzetben sem szabad megfeledkezni arról, hogy a sztrádán érkező járművek vezetői egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség miatt is végzetes balesetet okozhatnak.

Ezúttal a szerencse még közbeszólt – de a felvételt látva nehéz szabadulni a gondolattól, hogy a tragédia szó szerint centimétereken múlt, s emberáldozata is lehetett volna.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, péntek reggel hídfőnek ütközött egy kamion az M3-as sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 123-a kilométerszelvénynél, Mezőszemere közelében.