Nem hitt a szemének: minimális gyorshajtásért kapott százezres csekket – fotó

Sebesség ellenőrzést tartottak a nógrádi Karancs-völgy térségében a rendőrök, ahol több gyorshajtót is rögzítettek a traffipaxok. Az egyik eset különösen figyelemre méltó: ugyanaz a sofőr rövid időn belül kétszer is túllépte a megengedett sebességet ugyanazon a településen. Egy autós Karancskesziben, június 4-én először 66 km/órás, majd mintegy 40 perccel később 67 km/órás sebességgel haladt egy olyan útszakaszon, ahol 50 km/óra a megengedett legnagyobb sebesség. Ez azt jelenti, hogy először 1, majd 2 km/órás tévedésért kap egyenként 50 ezer forintos közigazgatási bírságot.

Fotón a peches gyorshajtó

Fotó: László Török

Mindkét eset éppen csak beleesett ugyanis a közigazgatási bírságot maga után vonó kategóriába. 50-es sebességhatár esetén a bírságolási küszöb ugyanis 66 km/órától kezdődik, mert közigazgatási bírságot a 15 km/órát meghaladó sebességtúllépésektől szabnak ki.

