Szemétséggel próbálkozott a gátlástalan BMW-s, ő húzta a rövidebbet – videó

A kamerás autós és egy BMW vezetője is ugyanarra a varsói parkolóhelyre pályázott, amelyet egy távolabb álló taxis éppen készült elhagyni. Amint a hely felszabadult, a BMW-s megpróbált a másik autós elé kerülni, hogy megszerezze a parkolóhelyet.

A parkolóhelyért harcolt a BMW-s

Bekattant a BMW-s

A próbálkozás végül nem járt sikerrel, ám a történet itt nem ért véget. Miután nem tudta megszerezni a helyet, a sofőr szándékosan akadályozta a másik autóst a parkolásban. Teljesen feleslegesen erőlködött, a végén kénytelen volt szedni a sátorfáját.

Videón a BMW-s kínos mutatványa:

Az Origo a napokban arról írt, hogy a civileket is felháborította Karácsony Gergely abszurd parkolási ötlete. Az új budapesti parkolási rendszer 2026. július 1-jétől gyakorlatilag digitális fizetésre kényszerítené az autósokat. A tiltakozók szerint a főpolgármester ötlete, a főváros új parkolási szabályozása nemcsak drágább, hanem igazságtalan és bürokratikus is lenne.