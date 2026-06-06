Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Korábban elképzelhetetlen politikai tisztogatásokba kezdett a Tisza párt

Olvasta?

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat kapcsán – erre senki nem számított

bmw

Tilosban, beláthatatlan helyen előzött a BMW – autóbuszt is veszélyeztetett

25 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Aki nem törődik a szabályokkal, annak mások élete se kedves. Itt van példának a többszörösen is tilosban járó BMW előzése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bmwautós hírautóbusz

A traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportba töltötte fel a döbbenetes videót a szabolcsi autós, aki csak lélekjelenlétének és a lehúzódásnak köszönheti, hogy elkerülte a bajt, azaz a frontális ütközést. Utóbbi egy fehér BMW-t jelent, amely nem csak beláthatatlan helyen kezdett egy autóbusz előzésébe, de ahogy az a hozzászólásokból kiderül, az érintett helyen az útépítés miatt előzési tilalom is van.

Most megúszta a BMW-s. De mi lesz legközelebb?
Tilosban, beláthatatlan helyen, szembe forgalomban előzött a BMW sofőrje
Fotó: traffipax Mátészalka és környéke 

Épp csak befejezte az előzést a BMW. Mi lesz legközelebb?

A magát mindenki másnál fontosabbnak gondoló fehér BMW-t hajtó sofőr saját magát, a felvételt készítő autóst és az autóbuszon utazókat is veszélyeztette többszörösen is szabálytalan mutatványával. A felvételen kivehető a rendszám, nem tudjuk, indul-e rendőrségi eljárás az ügyben.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!