Tilosban, beláthatatlan helyen előzött a BMW – autóbuszt is veszélyeztetett

A traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportba töltötte fel a döbbenetes videót a szabolcsi autós, aki csak lélekjelenlétének és a lehúzódásnak köszönheti, hogy elkerülte a bajt, azaz a frontális ütközést. Utóbbi egy fehér BMW-t jelent, amely nem csak beláthatatlan helyen kezdett egy autóbusz előzésébe, de ahogy az a hozzászólásokból kiderül, az érintett helyen az útépítés miatt előzési tilalom is van.

Tilosban, beláthatatlan helyen, szembe forgalomban előzött a BMW sofőrje

Fotó: traffipax Mátészalka és környéke

Épp csak befejezte az előzést a BMW. Mi lesz legközelebb?

A magát mindenki másnál fontosabbnak gondoló fehér BMW-t hajtó sofőr saját magát, a felvételt készítő autóst és az autóbuszon utazókat is veszélyeztette többszörösen is szabálytalan mutatványával. A felvételen kivehető a rendszám, nem tudjuk, indul-e rendőrségi eljárás az ügyben.

