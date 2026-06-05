Nem engedték pofátlankodni a furgonost Zuglóban, szánalmas bosszút állt – videó

A zuglói Nagy Lajos király útja és a Bácskai utca kereszteződésénél egy furgonos a balra kanyarodó sávból, ritka pofátlan módon egyenesen hajtott tovább a Telepes utca irányába. A Bpiautosok.hu olvasója nem óhajtotta beengedni a tolakodó sofőrt, aki így egy menetrend szerint közlekedő busszal találta magát szemben. A busz kikerülte a szabálytalanul közlekedő furgont, amelynek vezetője végül megtalálta a helyét előrébb a sorban. Persze jól megjegyezte, hogy ki tett neki keresztbe, és bosszúból a következő lámpánál szándékosan a kamerás autó elé rántotta a kormányt - annyira tehát mégse volt sietős a dolga.

Kicsinyes bosszúra azért jutott ideje a nagy sietségben lévő furgonosnak

Fotó: Bpiautosok.hu

Videón a pofátlan, kicsinyes bosszút álló furgonos

A második jelenetet az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán rögzítették. A beküldő a tükörből látta, hogy a fekete Transit sofőrjének nem tetszett a Nissan Micra tempója, villogott, majd amikor kétsávos lett az út, az autójából kinyúlva próbálta a Nissan tükrét behajtani (ezek nem látszanak a videón). A nissanos erre válaszul egy dobozzal próbálta ártalmatlanítani ellenfelét, ami a célpont helyett a kamerás autót találta telibe.

