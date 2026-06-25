Botrány: több kínai autógyártó engedélyét is visszavonták!

Komoly problémákkal küzd a kínai autóipar, ezért is választják egyre többen az exportot – tavaly 7 098 000 személyautót és könnyű haszonjárművet értékesítettek külföldön. Azonban ez nem változtat az alapvető problémán, a kihasználatlan gyárak fenntartása rengeteg pénzt emészt fel, 2023-ban 48,7 milliós kapacitása volt a kínai autógyáraknak, de ennek csak 59%-át használták ki. Gyilkos árháborút folytatnak a cégek, hogy az eladásaikat növeljék, így viszont veszteséggel működnek.

A 90-es években a legnépszerűbb kínai autó volt a (Daihatsu Charade-on alapuló) FAW Xiali, de 2019 óta nem aktív a márka

Fotó: zc / FAW Xiali

Ettől a lépéstől még nem szűnik meg a kínai autóipar strukturális problémája

Eközben nehéz a startupoknak piacra lépnie, mert nem jutnak hozzá autógyártási engedélyhez – a helyi/tartományi kormányzat tulajdonosként nem akarja felszámolni a munkahelyeket. Szóval a piac önkéntes szabályozása nem működik – részben azért, mert nem szabadpiacról van szó –, így most a központi kormányzat lépett: 8 gyártótól vonta vissza az engedélyt. Nem csak Európában ismeretlen autógyártók tűnnek el a süllyesztőben, de a BMW kínai partnere, a Brilliance Auto is ezek közé tartozik. Ez nem érinti a BMW Brilliance Automotive nevű autógyárat, amelyben 2022-ben szerzett 75%-os tulajdonrészt a német gyártó, az tovább folytatja a BMW-k helyi változatainak készítését. A Lifan, a Zotye, a Hawtai, a Leopaard, a FAW Xiali, a BAIC Yinxiang és a Haima autógyártó-karriere ért véget most, ami nem feltétlenül jelenti a gyárak bezárását, azokat más gyártók tovább tudják használni.