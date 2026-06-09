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bűncselekmény

Így lesz a tilosban parkolásból bűncselekmény – videó

1 órája
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Dublinban szorgosak voltak a parkolóőrök. Az egyik megbilincselt autós azonban a büntetés megfizetése helyett inkább bűncselekmény elkövetését választotta a szabadulás érdekében.
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bűncselekményautós hírparkolás

Aki tilosban parkol, annak számolnia kell a következményekkel. Az alábbi videóban látható dublini utcán ez kerékbilincsek kihelyezését jelenti. Azonban a Mazda3-as sofőrje készült az ellenintézkedéssel, hiszen a csomagtartóból előkapja az akkumulátoros flexet, és levágja a kerékbilincs láncát. Ezzel rögtön rongálás és lopás bűncselekmény elkövetésével súlyosbítja a korábban csak szabálysértésnek számító tettét. Lehet, hogy a hatóság nem talál szemtanút, de az interneten terjedő videó segítségével könnyű lesz beazonosítani a tettest.

Videón a szabadságharcos, aki nem riad vissza a bűncselekmény elkövetésétől sem

@guru_kulik9 #ireland🇮🇪 #dublin ♬ original sound - Guru_Kulik

 

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