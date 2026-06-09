Így lesz a tilosban parkolásból bűncselekmény – videó

Aki tilosban parkol, annak számolnia kell a következményekkel. Az alábbi videóban látható dublini utcán ez kerékbilincsek kihelyezését jelenti. Azonban a Mazda3-as sofőrje készült az ellenintézkedéssel, hiszen a csomagtartóból előkapja az akkumulátoros flexet, és levágja a kerékbilincs láncát. Ezzel rögtön rongálás és lopás bűncselekmény elkövetésével súlyosbítja a korábban csak szabálysértésnek számító tettét. Lehet, hogy a hatóság nem talál szemtanút, de az interneten terjedő videó segítségével könnyű lesz beazonosítani a tettest.

Videón a szabadságharcos, aki nem riad vissza a bűncselekmény elkövetésétől sem