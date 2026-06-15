Jó lesz vigyázni! – szigorítanak a sógorok, nőnek a büntetések

A tervek szerint 2027-től Ausztriában új büntetési tételek léphetnek életbe. Az egyik legfontosabb változás a gyorshajtókat érinti. A 30 km/óránál nagyobb sebességtúllépés esetén kiszabható minimum bírság 150 euróról 200 euróra emelkedne. A súlyosabb esetekben még jelentősebb lenne a szigor: lakott területen legalább 40 km/órás, azon kívül pedig legalább 50 km/órás túllépésnél a jelenlegi 300–5000 eurós bírságsáv helyett már 400–6000 euró közötti összegekkel számolhatnának az autósok – írja a Vezess.

Jövőre még komolyabban büntetés jár a gyorshajtóknak Ausztriában

Fotó: HANS KLAUS TECHT / APA

A nagyobb büntetés visszatartó erő lehet

Nemcsak a gyorshajtás kerülne többe. A tervezet fix bírságokat vezetne be számos gyakori szabálysértésre is. A záróvonal átlépése 95 euróba, a behajtani tilos jelzés figyelmen kívül hagyása 110 euróba kerülne, míg a szabálytalan parkolásért 60 eurót kellene fizetni. A zebrán áthaladó gyalogos elsőbbségének elmulasztása 85 eurós, a kerékpársáv jogosulatlan használata pedig 80 eurós büntetést vonna maga után.

A szigorítás hátterében riasztó statisztikák állnak. Tavaly több mint 37 ezer közlekedési balesetet regisztráltak Ausztriában, és a halálos áldozatok száma is jelentősen emelkedett. A hatóságok szerint a tragédiák mintegy harmadában a gyorshajtás játszott kulcsszerepet. Ezért az osztrák döntéshozók úgy vélik, hogy a magasabb bírságok nem pusztán bevételt jelentenek az államnak, hanem visszatartó erőt is képviselhetnek.

A magyar autósoknak tehát jó lesz vigyázni, mert jövő évtől többe fájhat a büntetés. Magyarán: Ausztriában a jövőben még kevésbé érheti meg sietni.