Ezekért is büntethetnek a külföldi autós utazások során

A schengeni övezetben eltűntek a határok, de ez nem jelenti azt, hogy ugyanazok az előírások vonatkoznak mindenfelé az autósokra. Aki nem készül fel előre a külföldi útjára, az könnyen pénzbírságot kap úgy, hogy nálunk teljesen szabályos autóval közlekedett. Segítünk, hogy mire kell odafigyelnie autóval nyaralás előtt.

Külföldön olyan csapdák és pénzbírságok leselkednek az autósokra, amire itthon nem is gondolna

Fotó: Asfinag

Indulás előtt tájékozódni kell a helyi szabályokról, ha el akarja kerülni az ember a pénzbírságot

Amíg Magyarországon sötétedést követően az autóból kiszálló embertől követelhetik meg a láthatósági mellényt, addig Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban és Horvátországban az utasok számának megfelelő láthatósági mellénynek kell a fedélzeten lennie. Bulgáriában, Litvániában és Romániában érvényes (bevizsgált) tűzoltó készüléknek is kell lennie a járműben. Az autópályadíjak fizetésére is oda kell figyelni, Franciaországban és Spanyolországban vannak olyan szakaszok, ahol záros határidőn belül utólag, online kell kifizetni az útdíjat – a felelősség az autóvezetőé. Az osztrák autópálya-matrica 2027-től csak digitális formában lesz megvásárolható, a neten számos extra díjat felszámoló oldal van, az ASFINAG autópálya-kezelő weboldala a biztos megoldás.

Olaszországban nincs nyári gumi kötelezettség, de az autóra szerelt téli/négyévszakos abroncs használata annak sebességindexétől függően (alacsonyabb, mint a járműre engedélyezett sebességtartomány) tilos lehet. Számos külföldi városban vannak károsanyag-csökkentett zónák, amelyekbe akkor lehet behajtani, ha a szállás az adott övezetben van és előre regisztrál az ember, illetve Németországban és Franciaországban plakettet kell kiváltani.

Vannak olyan országok, ahol teljesen, vannak, ahol kiskorú vagy terhes személy jelenlétében tilos az autóban dohányozni. Olaszországon a Nápolytól délre lévő Amalfi-parton a zsúfoltság csökkentése érdekében a dátumnak megfelelően páros/páratlan végződésű rendszámmal lehet csak autózni az SS163-as főútvonalon, lakóautók és lakókocsit húzó autóknak behajtási tilalom van érvényben az adott útszakaszon. Spanyolországban külföldi rendszámú autóban elég a megszokott fényvisszaverő háromszög használata műszaki hiba esetén, de érdemes beruházni a V16-os villogó fényes veszélyjelzőre, ami autó-X kommunikáció segítségével a modern autókat már jó előre figyelmezteti a veszélyre.