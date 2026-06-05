Eltűnhet az utakról egy magyar buszmárka, amelytől sokat vártak

Nagy reményekkel vágott bele a buszgyártásba az Inter Traction Electrics. 2016-ban még úgy tűnt, Debrecenben egy új ipari sikertörténet születik: buszgyártás indul egy új cégnél, amely hosszú távon munkahelyeket és stabil termelést ígért. Tíz évvel később azonban a gyártás helyét már szinte teljesen átvette a karbantartás – a nagy ígéretből csendes alkalmazkodás lett. Az ITE Mercedes-Benz alapokra készítette a Reform nevű buszait. A buszok egy része a budapesti elővárosban közlekedik, de a többség Hajdú-Biharban talált gazdára. A tíz év alatt összesen mintegy 200 példány készült az 500 LE, 501 LE és a 600 IC modellekből – írja az Autopro. Ám most ennek vége. A hivatalos verzió szerint szünetelteti, nem végleg fejezi be a buszgyártást, de azért sejtjük, hogy ennek mi lesz a vége…

A DKV számára készült Reform buszok sorakoznak Debrecenben

Fotó: Inter Traction Electrics Kft. / Facebook

A buszok szervizelése, üzemeltetése nagy üzlet

A debreceni cég a jövőben nem a buszok előállítására, hanem azok karbantartására, szervizelésére és üzemeltetési támogatására koncentrál. A döntés mögött nem csupán üzleti átalakulás, hanem piaci felismerés is áll: a közlekedési eszközök életciklusa egyre inkább a hosszú távú fenntartásról, nem pedig az új gyártásról szól. A vállalat vezetése szerint a szervizszektor stabilabb és kiszámíthatóbb bevételi forrást jelent, mint a gyártás, amelyet erősen befolyásolnak a nyersanyagárak, az ellátási láncok akadozásai és a nagyberuházások ciklikussága. Ezzel szemben a karbantartás iránti igény folyamatos: a városi és helyközi buszflották működtetése rendszeres szervizelést, alkatrészcserét és diagnosztikai háttértámogatást igényel. Ebben valószínűleg igazuk van.

Reform márkájú buszok a Volánbusz flottájába is jutottak

Fotó: Inter Traction Electrics Kft. / Facebook

Európa-szerte egyre több gyártó és beszállító ismeri fel, hogy a járművek üzemeltetése és szervizelése legalább üzlet, mint maga a gyártás. Számunkra viszont fájó, hogy egy magyar buszmárkának vége – még, ha hivatalosan nem is.