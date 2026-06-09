Három éven belül már csak európai autókat árul nálunk a BYD

Elképesztően széles a BYD modellkínálata a hazai, kínai piacon, annyira, hogy két sorozatot is kínálnak az ügyfeleknek Ocean és Dynasty néven, és újabban már almárkájuk is van. A jelenleg a világpiacon kapható autók a meglévő konstrukciók módosításával születtek meg, amelyeknél nem tudták teljesen figyelembe venni a helyi igényeket. Ez azonban most megváltozik, a Dolphin G az első olyan autója a márkának, amelyet Kínában nem fognak forgalmazni.

A BYD Dolphin G az első, kifejezetten Európának fejlesztett autója a márkának

Fotó: BYD

A budapesti/amszterdami BYD fejlesztőközpont számára dedikált tesztpályát építenek

A plug-in hibrid hajtású kisautóval kifejezetten az európai igényekre válaszolnak, azokra az ügyfelekre céloznak, akik igénylik az elektromos közlekedést, de nem akarnak-tudnak lemondani a belső égésű motorról sem. Elsőként majd Szegeden gyártják a BYD Dolphin G nevű modellt és Európában forgalmazzák, később aztán az igények függvényében máshol is megjelenhet majd – helyi/régiós gyártásból. A plug-in hibrid kisautót követően viszonylag gyorsan átállítják majd az európai választékot olyan autókra, amelyeket már kezdettől fogva a helyi igényekre szabnak – legyen szó külső-belső kialakításról, hajtásláncról, satöbbi. A munka felgyorsítása érdekében a Budapest és Amszterdam telephellyel működő európai fejlesztőközpontok számára saját dedikált tesztpályát is épít a BYD; arról nincs információ, hol valósítják meg ezt a létesítményt.

