Kiderült végre, mikortól termel a szegedi BYD gyár

Amikor a BYD 2023 végén bejelentette, hogy Szegeden építi fel első európai személyautó-gyárát, a projektet sokan a hazai autóipar következő nagy mérföldköveként értékelték. Az eredeti elképzelések szerint a gyártásnak már 2025 végén el kellett volna indulnia, és a vállalat vezetői többször is megerősítették ezt az ambiciózus menetrendet. A valóságban azonban lassabban alakultak a dolgok. A BYD ügyvezető alelnöke, Stella Li most arról beszélt, hogy a gyárban jelenleg is zajlik a gyártóberendezések telepítése – írja az Autopro.

A kínai BYD ezt a két modellt fogja gyártani Szegeden

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Két BYD modell is készülhet Szegeden

A szegedi üzemben várhatóan csak 2026 negyedik negyedévében kezdődhet meg az autók összeszerelése. Ez gyakorlatilag egyéves csúszást jelent az eredeti vállalásokhoz képest. Vagyis a projekt nem állt le, csupán a korábban vártnál hosszabb időre van szükség a termelés felfuttatásához.

A gyárban várhatóan elsőként a Dolphin Surf modell készül, majd aztán valószínűleg az Atto 2 elektromos SUV.

Az nem kérdés, hogy Szeged stratégiai jelentőségű helyszín marad a kínai autógyártónak. A vállalat célja világos: helyben gyártott autókkal erősíteni jelenlétét az európai piacon, miközben csökkenti az importköltségeket és az uniós vámok hatását.

Az Origo a napokban arról írt, hogy három éven belül már csak európai autókat árul nálunk a BYD.