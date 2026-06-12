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Kiderült végre, mikortól termel a szegedi BYD gyár

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A magyar ipar egyik legnagyobb beruházásaként beharangozott szegedi BYD-gyárban az eredeti tervekhez képest jelentős csúszással indulhat el a termelés. A legfrissebb információk szerint az első, Magyarországon gyártott BYD személyautók csak az év végén gördülhetnek le a futószalagról, miközben a kínai autógyártó továbbra is Szegedet tekinti európai terjeszkedése kulcspontjának.
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bydszegedautógyárautó

Amikor a BYD 2023 végén bejelentette, hogy Szegeden építi fel első európai személyautó-gyárát, a projektet sokan a hazai autóipar következő nagy mérföldköveként értékelték. Az eredeti elképzelések szerint a gyártásnak már 2025 végén el kellett volna indulnia, és a vállalat vezetői többször is megerősítették ezt az ambiciózus menetrendet. A valóságban azonban lassabban alakultak a dolgok. A BYD ügyvezető alelnöke, Stella Li most arról beszélt, hogy a gyárban jelenleg is zajlik a gyártóberendezések telepítése – írja az Autopro.

A kínai BYD ezt a két modellt fogja gyártani Szegeden
A kínai BYD ezt a két modellt fogja gyártani Szegeden
Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Két BYD modell is készülhet Szegeden

A szegedi üzemben várhatóan csak 2026 negyedik negyedévében kezdődhet meg az autók összeszerelése. Ez gyakorlatilag egyéves csúszást jelent az eredeti vállalásokhoz képest. Vagyis a projekt nem állt le, csupán a korábban vártnál hosszabb időre van szükség a termelés felfuttatásához. 

A gyárban várhatóan elsőként a Dolphin Surf modell készül, majd aztán valószínűleg az Atto 2 elektromos SUV. 

Az nem kérdés, hogy Szeged stratégiai jelentőségű helyszín marad a kínai autógyártónak. A vállalat célja világos: helyben gyártott autókkal erősíteni jelenlétét az európai piacon, miközben csökkenti az importköltségeket és az uniós vámok hatását.

Az Origo a napokban arról írt, hogy három éven belül már csak európai autókat árul nálunk a BYD.

 

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