Családi autóval mehetnek bevetésre a tengerészgyalogosok

A Citroën mindig is vonzódott a tengerparthoz, gondoljunk csak a visszatérő Rip Curl limitált szériákra, vagy a Csendőr-filmek jóvoltából világhírű Méhari strandautóra, amelynek még a modern elektromos autó változatát is elkészítették, illetve az Ami mopedautó teljesen nyitott Buggy változatára, amelyből a nagy ügyféligény miatt már több szériát is gyártottak. A Citroën most komolyabbra fordítja a szót, és az idén 400 éves fennállását ünneplő francia haditengerészet, a Marine Nationale számára készített egy különleges autót – az alapvetően családi autó szerepkört betöltő C3 Aircross alapján.

Haditengerészeti ruhába öltözött a Citroen családi autója

Fotó: Citroen

Családi autóval is lehet bevetésre menni – elméletben

Nem volt egyszerű dolga az autógyár formatervezőinek, hogy legalább illúzió szinten hozzák a hadsereg által támasztott elvárásokat. Nagy méretű bütykös gumikkal teszik valamennyire terepjárásra alkalmassá az autót – itt a szűk keresztmetszetet az összkerékhajtás hiánya jelenti –, ennek a célnak elérése érdekében átalakították a lökhárítókat. A búvárfelszerelés szállítására nagy méretű tetőcsomagtartót készítettek.

A sajtóanyag szerint a Citroën C3 Aircross Marine Nationale tanulmány belső terének kialakításánál a tengeralattjárók adták az ihletet, ehhez képest fehér-narancs kárpitot látunk – itt inkább a harcászatban használt vörös éjszakai világítás jelent párhuzamot. A karosszériánál már a haditengerészeti vonalat erősíti a deep strom kék fényezés és a szürke tető, és természetesen nem hiányzik a 400 éves születésnapra emlékeztető grafika sem.

