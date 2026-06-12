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csepel

Autópálya-tempóban száguldozott Csepel „királya”

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Tudjuk, Csepelnek csak egy királya van, volt, Zámbó Jimmy, ám most valaki más kategóriában tört a trónra. Csepel gyorshajtó „királya” autópálya-tempóban száguldott a kerületben, amiért most nem dicsőséget, hanem egy vaskos, 468 ezer forintos csekket kapott.
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Csepel új gyorshajtó királya nem a versenypályán, hanem a Weiss Manfréd úton bizonyította, mit tud az autója – és mennyire nem számol a következményekkel. A csepeli rendőrök május 18. és 31. között fokozott sebesség-ellenőrzést tartottak a XXI. kerületben, amelynek során összesen 805 gyorshajtót mértek be. A mezőnyből azonban egy eset messze kiemelkedett: a Weiss Manfréd úton egy sofőr a megengedett 50 km/óra helyett 129 km/órával száguldott végig a régi Opel Vectrájával. Ez már nem egyszerű figyelmetlenség, hanem olyan tempó, mintha a városi útból egy pillanat alatt autósztrádát varázsolt volna.

A csepeli gyorsható rekordbírságot kapott
A csepeli gyorsható rekordbírságot kapott
Fotó: police.hu

A maximumot kapta a csepeli gyorshajtó

Az autópálya tempónak persze ára van. A rekordgyorshajtás miatt kiszabott közigazgatási bírság 468 ezer forint lett, ami a szabályok szerint ebben a kategóriában a maximum. 

Ennél magasabb összeg már nem szabható ki, vagyis a „csepeli király” teljesítménye pénzügyileg is elérte a plafont. 

A rendőrség közlése szerint a gyorshajtás továbbra is az egyik legveszélyesebb közlekedési szabálysértés, amely a balesetek jelentős részében szerepet játszik. Nem véletlen, hogy a XXI. kerületben is rendszeresek az ellenőrzések, és a jövőben is hasonló intenzitásra lehet számítani.

Az Origo a napokban arról írt, hogy Salgótarjánban volt a csepelihez hasonló eset, amikor egy Porsche sofőrje 138 km/órával száguldozott a városban, amikor a rendőrségi traffipax lekapta.

 

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