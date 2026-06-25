Csillagvizsgálónak is beválik ez a különleges kupé - galéria!

A brit Morgan Motor manufaktúra életében nagy sikernek számított a 2024-ben bemutatott, a Pininfarina segítségével készített Midsommer roadster, amelynek mind az 50 példányát elkapkodták. Most itt a folytatás, a kupé még exkluzívabb lesz, hiszen a most prezentált prototípust még 9 további ügyfélautó követi, és vége is a szériának. A Morgan Midsommer Coupe nulladik példánya egyébként a hágai Louwman Collection gyűjteményt gyarapítja.

Szerkezeti tartóelemként funkcionálnak az új kupé karosszériaelemek

Fotó: Morgan

Modern megoldásokat és klasszikus kézi munkát ötvöznek a kupé karosszériánál

Azért kellett két évet várni a kupéra, mert az olasz formatervezők által megálmodott megjelenést a gyakorlatban is meg kellett valósítani, ehhez pedig alaposan bele kellett nyúlni a szerkezetbe. A teljesen alumínium CX műszaki alapra felépített kupénál kézzel formálják a karosszériaelemeket, a ragasztott üvegek és a lemezek egy része is teherhordó szerepet játszik, de újítás is van, egy tömbből, esztergálással készített A oszlopokat. A Morgan nagy tapasztalatú szakemberei és a számítógépes tervezés ötvözésével sikerült végül megoldani a problémákat.

Azért fedték be az utasteret, mert a roadster-vásárlók közül többen is egész évben használható autóra vágytak, és mivel tágas a csomagtartó, hosszú távú túrákra is alkalmas a Midsommer Coupe. Teljesítményt nem közöltek, csak annyit, hogy továbbra is a BMW B58-as motort használják – a Morgan aktuálisan 340 LE/500 Nm-408 LE/500 Nm közötti hangolásokat kínál. A pontos számadatok mellett azt se árulták el, mennyibe kerül a különleges kupé, a becslések szerint valahol 250 000 font körül van az alapár, amit az egyedi igények még tovább növelhetnek.

