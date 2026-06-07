Hatvanéves a Dacia autómárka

Nicolae Ceausescu 1965-ben lett a román Kommunista Párt főtitkára, és a Kárpátok Géniusza rögtön elkezdte az ország iparosítását, aminek a Román Veszedelmet köszönhetjük. A szovjet nagytestvérrel egy időben kötött megállapodást egy nyugati autógyártóval, 1966-ban írták alá a szerződést a Renault-val, és rögtön elkezdték Pitestiben az Uzina de Autoturisme gyár építését, ahonnan 1968. augusztus 23-án gördült ki az első autó – ezzel beelőzték a szovjeteket, akiknek 1970-ig kellett várniuk az első Zsigulira. A franciák először a farmotoros Renault 8 alkatrészeket küldtek, amelyekből aztán megszületett a Dacia 1100-as.

Hatvan évvel ezelőtt kötött szerződést a román állam és a Renault, aminek a Dacia megszületését köszönhetjük

Fotó: Dacia

A Renault 12 világpremier előtt 9 nappal már gyártották a Dacia 1300-ast

A nálunk is jól ismert Dacia 1300-asra egészen 1969. augusztus 23-i állami ünnepig kellett várni – így is 9 nappal megelőzték ezzel a Renault 12-es Párizsi Autószalonon esedékes világpremierjét. Az első években még 1185 köbcentis motorral szerelték, 1972-től készültek a már 1,3-as, exportra is szánt példányok. A keleti blokkon belül leginkább azért kapott figyelmet, mert ez volt az első, elsőkerékhajtású személyautó a kínálatban – a Polski Fiat 125p és a Lada 1200-as árában adták. De nem csak a népnek gyártottak autót Pitestiben, de a felső vezetésnek is, 1979-ben kezdték a Renault 20 készletek alapján összeszerelni a Dacia 2000-es ferdehátú limuzint, amelyből alig pár darabot készítettek 1982-ig.

Az évek során a román konstruktőrök rengeteget dolgoztak a Dacia 1300-ason, elkészítették annak pickup változatát hátsókerékhajtással, ferdehátút vagy épp a rövidített kupé kivitelét (1410 Sport néven), de a csapnivaló gyártási minőség miatt még így se sikerült még megközelíteni se a gyár tervezett kapacitását. A rendszerváltást követően ismét a Renault-hoz közeledett a gyárvezetés, az 1995-ben piacra dobott keresztmotoros Nova frissítését már a Renault szakemberei végezték a márka 1999-es megvásárlását követően, a SupeRNova aztán 2003-ig maradt gyártásban, amikor piacra dobták az 5000 eurósnak ígért, de ennek duplájába kerülő Logan-t.