Dráma az M7-esen: ütközés után a külső sávba zuhant a vérző motoros – videó

Az M7-es autópályán Budapest felé tartott a Bpiautosok.hu egyik olvasója, amikor a szeme láttára baleset történt. A forgalom a 80-as kilométerszelvény közelében lassulni kezdett, de ezt a mögöttük érkező motoros későn észlelte, és nekiütközött az előtte haladó furgon hátuljának. A külső sávba zuhanó motoroson kis híján áthajtott egy másik motor, amelyen ketten ültek, ők megállás nélkül elhajtottak a helyszínről. A baleset után a kamerás autó vezetője azonnal megállt, és a sérült segítségére sietett, miközben felesége értesítette a mentőket. A beküldő szerint egy nagy seb volt a sérült jobb kezén, amelyből sok vért veszített, ezt nyomással próbálta elállítani.

Videón a baleset

Egy helyszínen lévő volt mentős is segített az elsősegélynyújtásban. A kamerás autó vezetője végül közel húsz percen keresztül szorította a sérült sebét, a mentők ekkor érkeztek meg, és átvették a sérült ellátását.

