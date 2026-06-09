Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Hidegfront

Mikor jön a vihar? Ekkor érkeznek meg a zivatarok

Durva

Hatalmas robbanás történt a Debreceni Egyetem egyik épületében

baleset

Dráma az M7-esen: ütközés után a külső sávba zuhant a vérző motoros – videó

50 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Későn reagált a lelassuló forgalomra egy motoros az M7-esen. Az ütközés után kis híján áthajtottak rajta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetautópályaautós hírmotoros

Az M7-es autópályán Budapest felé tartott a Bpiautosok.hu egyik olvasója, amikor a szeme láttára baleset történt. A forgalom a 80-as kilométerszelvény közelében lassulni kezdett, de ezt a mögöttük érkező motoros későn észlelte, és nekiütközött az előtte haladó furgon hátuljának. A külső sávba zuhanó motoroson kis híján áthajtott egy másik motor, amelyen ketten ültek, ők megállás nélkül elhajtottak a helyszínről. A baleset után a kamerás autó vezetője azonnal megállt, és a sérült segítségére sietett, miközben felesége értesítette a mentőket. A beküldő szerint egy nagy seb volt a sérült jobb kezén, amelyből sok vért veszített, ezt nyomással próbálta elállítani.

Videón a baleset

Egy helyszínen lévő volt mentős is segített az elsősegélynyújtásban. A kamerás autó vezetője végül közel húsz percen keresztül szorította a sérült sebét, a mentők ekkor érkeztek meg, és átvették a sérült ellátását.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!