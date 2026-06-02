Több évtizedet tölthetett a Duna mélyén ez az autó

Pár évvel ezelőtt hazánkban is volt egy hasonló fogás, akkor egy Ladát húztak ki a Duna csepeli szakaszából – ma Polgárdiban lehet megtekinteni a roncsot. Valami hasonló történt most Németországban, amikor Neu-Ulmnál egy horgász a szonárjával vizsgálta a medret. Egy nagy fémtárgyat fedezett fel, ami után szólt a hatóságoknak. A 10 óra körül kiérkező mentőegységek először is meggyőződtek arról, hogy nem ember mentéséről van szó, ekkor átadták a területet a műszaki mentésre specializálódott THW-nak.

Szonárjával talált rá egy horgász az Opel Mantára, amelyet több mint öt óra alatt húztak ki a Duna vizéből

Fotó: Technisches Hilfswerk Neu-Ulm

Több mint öt órán át tartott, mire kiemelték a roncsot a Duna vizéből

A Technisches Hilfswerk 13:30 körül vonult ki a helyszín 19 fővel, 5 járművel és 1 csónakkal. Először is lokalizálták az autót, majd megkezdték annak kiemelését. Nehezítette a dolgukat, hogy az Opel Manta tele volt sárral, ami miatt az eredetileg 1 tonnás autó ennek többszörösét nyomta. Légpárnákkal emelték a felszínre a járművet, eközben szivárogni kezdett belőle a benzin, amelynek tovább terjedését úszó akadállyal gátolták. Végül este 19 órakor húzták ki a mederből a roncsot.

A helyi rendőrség megkezdte a nyomozást, rendszám híján az egyedi azonosítójelek alapján próbálják kideríteni a tulajdonost, bár könnyen lehet, hogy nem járnak sikerrel. Állapota alapján az Opel Manta A (1970-1975) több évtizedet tölthetett a Dunában, valószínűleg egy lopott autótól szabadult meg e módon a tettes.

