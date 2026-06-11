Dupla olyan erős autót ad Amerikának a német gyártó, mint nekünk

Hivatalosan is bemutatkozott az Audi Q7-es új generációja, amelyről nemrég már közreadtuk az első kiszivárgott információkat. Most már pontos adatokkal is rendelkezünk a szabadidő-autóról, amelynek megjelenésre ugyan azonos lesz az európai és észak-amerikai változata, de motorizáltság tekintetében jelentős a különbség. Amíg nálunk 3,0 literes lágyhibrid V6-os dízelt kínálnak (245 LE/500 Nm vagy 299 LE/630 Nm, az MHEV plusz lágyhibrid segítség 24 LE/370 Nm-rel járul ehhez hozzá), addig az Atlanti Óceán túloldalán 2,9 literes V6-os biturbó(435 LE/600 Nm) kerül a Q7-es motorterébe, az SQ7-es pedig a 4,0 literes V8-as biturbót kapja (600 LE/800 Nm). Utóbbival mindössze 3,7 másodpercig tart a 0-96 km/óra gyorsulás, amivel minden aktuális vetélytársát maga mögé utasítja az autó – a pár héten belül várható új BMW X5-ösnek ehhez lesz azért pár szava.

Mifelénk 300 lóerő a maximum, Észak-Amerikában 435 lóerő a belépő az Audi Q7-esnél

Fotó: Audi

Három belső tér közül választat az Audi Q7 vásárlója

Ez az első alkalom, hogy három utastér-konfigurációban lehet rendelni az Audi Q7-est, alapesetben 5 ülést adnak – a csomagtartó 806-2075 (!) literes – elektromosan állítható hátsó ülésekkel. Extraként kérhető harmadik üléssor, amivel már 722-1980 literre csökken a második sor mögötti/teljes csomagtér-méret. Ezek mellé érkezik a harmadik generációnál a hatüléses kialakítás, amelynél a második sorba két külön fotelt helyeznek el. A Bang&Olufsen hifi rendelésekor az ülésekbe kerülnek olyan mélynyomók, amelyek közvetlenül az utasok testét rezegtetik.

Három felfüggesztés közül lehet választani, az acélrugók mellett van légrugózás és feszesebb hangolást és 30 mm-es ültetést kapó sport-légrugózás. Utóbbiak a navigációval együttműködve például vasúti átjárónál automatikusan ellágyítják a csillapítást, hogy a lehető legkisebb rázkódással haladjon az autó. Elérhető összkerék-kormányzás is annak, aki abban a hitben él, hogy a közel 3 tonnás óriás szabadidő-autóval sportos tempóban is lehet haladni. A vezetéstámogató rendszer tudása az aszfaltra vetített információkkal (irányjelző, holttérben lévő jármű) bővült, a hátsó ajtók nyitását megakadályozza, illetve a feltáruló ajtót megállítja, ha hátulról érkező másik járművet érzékel az elektronika. Elődeihez hasonlóan a harmadik generációs Audi Q7-es is Pozsonyban készül, Magyarországon június végétől fogadják a megrendeléseket.