Durva számok: 1 millió km-es futásteljesítménynél tart ez a Mini!

Peter Kirchhoff 2000. július 3-án vásárolta meg 1.9 PD TDI motorral szerelt Škoda Fabia kisautóját, amellyel napra pontosan 13 évvel később lépte át az 1 millió km-es futásteljesítményt. Eredeti motorral, 3,68 l/100 km-es átlagfogyasztással érte el ezt a maratoni távot a német úriember, aki ekkor elkezdett azon gondolkozni, hogy milyen autót vegyen. Végül 2014-ben egy Mini Cooper D-re esett a választása, az 1,5 literes háromhengeres turbódízellel szerelt autóba is bőven tekerte a kilométereket – a Fabia is megvan még, azóta még negyedmillió km került bele úgy, hogy csak különleges alkalmakkor veszi azt elő –, most, június 20-án érte el az 1 millió km-t. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ebből csak 999 989 az ő sara, hiszen 11 km-t mutatott a számláló, amikor az új Mini-t átvette.
Meg sem áll 1 millió mérföldes futásteljesítményig a Mini
Egy fontos változás történt a Škodáról Minire váltás során, már nem csak papíron dokumentálja a kilométerek gyarapodását a gazda (minden tankolást, minden szerviz beavatkozást rögzít), de a Facebookon indított egy oldalt, ahol mindenki nyomon követheti a kilométerek gyarapodását. Sikerült egyébként úgy időzíteni a kilométer-jubileumot, hogy pont az oxfordi gyárban fordult át a számláló – nem véletlenül járt ott a német úriember, az újkori Mini gyártásának negyed évszázados ünnepségén vett részt.
„Soha, sehol nem hagyott ott. Még mindig az eredeti motor van benne, amit soha nem kellett komolyabban javítani, és az egész autó teljesen sérülésmentes – mindezt szenzációs, 2,56 literes átlagfogyasztás mellett. Olyan kvalitások ezek, amelyekről a sokat vezető tulajdonosok csak álmodni mernek” – mondta Peter Kirchhoff autójáról, amelynek a Nemo becenevet adta. A Volcanic Orange fényezés a fehér csíkokkal ugyanis halványan a Nem nyomában rajzfilmben főszerepet játszó halra emlékeztet.
Most, hogy már a Mini Cooper D-vel is megvan az 1 millió kilométer, nem lesz autócsere, hanem tovább használja a szívéhez nőtt kisautót. A következő cél az 1 millió mérföld, azaz 1 609 344 km elérése. „Ha nem sikerül elérnem vele az 1 000 000 mérföldet, valószínűleg átülök egy MINI Aceman JCW E modellbe” – mondta a kilométer-halmozó német autós.