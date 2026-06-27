Durva számok: 1 millió km-es futásteljesítménynél tart ez a Mini!

Peter Kirchhoff 2000. július 3-án vásárolta meg 1.9 PD TDI motorral szerelt Škoda Fabia kisautóját, amellyel napra pontosan 13 évvel később lépte át az 1 millió km-es futásteljesítményt. Eredeti motorral, 3,68 l/100 km-es átlagfogyasztással érte el ezt a maratoni távot a német úriember, aki ekkor elkezdett azon gondolkozni, hogy milyen autót vegyen. Végül 2014-ben egy Mini Cooper D-re esett a választása, az 1,5 literes háromhengeres turbódízellel szerelt autóba is bőven tekerte a kilométereket – a Fabia is megvan még, azóta még negyedmillió km került bele úgy, hogy csak különleges alkalmakkor veszi azt elő –, most, június 20-án érte el az 1 millió km-t. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ebből csak 999 989 az ő sara, hiszen 11 km-t mutatott a számláló, amikor az új Mini-t átvette.

Oxfordban érte el az 1 millió km-es futásteljesítményt az autó, ahol az újkori Mini 25 éves gyártásjubileumát ünnepelték

Fotó: ANDREW BAILEY / Mini

Meg sem áll 1 millió mérföldes futásteljesítményig a Mini

Egy fontos változás történt a Škodáról Minire váltás során, már nem csak papíron dokumentálja a kilométerek gyarapodását a gazda (minden tankolást, minden szerviz beavatkozást rögzít), de a Facebookon indított egy oldalt, ahol mindenki nyomon követheti a kilométerek gyarapodását. Sikerült egyébként úgy időzíteni a kilométer-jubileumot, hogy pont az oxfordi gyárban fordult át a számláló – nem véletlenül járt ott a német úriember, az újkori Mini gyártásának negyed évszázados ünnepségén vett részt.

Fotó: ANDREW BAILEY

„Soha, sehol nem hagyott ott. Még mindig az eredeti motor van benne, amit soha nem kellett komolyabban javítani, és az egész autó teljesen sérülésmentes – mindezt szenzációs, 2,56 literes átlagfogyasztás mellett. Olyan kvalitások ezek, amelyekről a sokat vezető tulajdonosok csak álmodni mernek” – mondta Peter Kirchhoff autójáról, amelynek a Nemo becenevet adta. A Volcanic Orange fényezés a fehér csíkokkal ugyanis halványan a Nem nyomában rajzfilmben főszerepet játszó halra emlékeztet.

Most, hogy már a Mini Cooper D-vel is megvan az 1 millió kilométer, nem lesz autócsere, hanem tovább használja a szívéhez nőtt kisautót. A következő cél az 1 millió mérföld, azaz 1 609 344 km elérése. „Ha nem sikerül elérnem vele az 1 000 000 mérföldet, valószínűleg átülök egy MINI Aceman JCW E modellbe” – mondta a kilométer-halmozó német autós.