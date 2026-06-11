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baleset

Durva videón, ahogy a száguldozó rolleres letarol egy biciklist a zebrán – videó

46 perce
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Az elmúlt napokban több sérüléssel járó rollerbaleset történt Bács-Kiskunban. Kiskunfélegyházán biciklissel ütközött egy rolleres.
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A rendőrség közleménye szerint az elmúlt napokban négy olyan sérüléssel járó baleset is történt Bács-Kiskunban, ahol az elektromos rollereket 18 év alatti fiatalok vezették. Egy Kiskunfélegyházán történt esetről videót is nyilvánosságra hoztak, ami mindenki számára tanulságos lehet.

Videón a baleset:

Június 10-én egy rolleres nagy sebességgel érkezett egy zebrához, amely előtt már mindkét irányból álltak az autók, hogy elsőbbséget adjanak az átkelők számára. A rolleres ennek ellenére lassítás nélkül talált telibe egy idős biciklist. A rendőrség szerint a vétlen fél komoly sérüléseket szenvedett.

Miközben a balesetek száma emelkedik, szakmai szervezetek és döntéshozók egyaránt sürgetik a rollerekre vonatkozó KRESZ-szabályok mielőbbi bevezetését. Erről itt írtunk bővebben.

 

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