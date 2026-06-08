Durva videón, ahogy a villamos letarol egy autót Budapesten

Villamos elé kanyarodott egy autó június 5-én az Üllői út XVIII. kerületi szakaszán. A balesetet a villamos fedélzeti kamerája is rögzítette. Egy szürke Honda balra szeretett volna kanyarodni, a sofőr pedig csak a szemből érkezőkre koncentrált. Amint elfogytak, meg is kezdte a manővert, ezzel egyenesen a villamos elé fordult. A villamosvezetőnek esélye sem volt megállni.

Videón a baleset

A helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek, a villamosközlekedésben fennakadások alakultak ki. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint az autóban három, körülbelül 17 éves fiatal utazott. Mindhármukat stabil állapotban szállították kórházba. Egyikük fejsérülést, másikuk mellkasi zúzódást, a harmadik pedig térdsérülést szenvedett.