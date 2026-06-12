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elektromos autók

Meglepő fordulat: egy év után újra az elektromos autó lett a legdrágább

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Nincs jó hírünk azoknak, akik használt villanyautót keresnek. Több mint egy év után ismét az elektromos autók vezetik a magyar használt piacot: a májusi adatok szerint az átlagos kínálati áruk már meghaladja a hibridekét. Miközben az elektromos modellek ára enyhén emelkedett, a hibrideké látványosan csökkent, így újra nyílni kezdett az árolló a két technológia között.
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Fordulat következett be a hazai használtautó-piacon: a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, májusi statisztikája szerint ismét az elektromos autók számítanak a legdrágábbnak a kínálatban. A villanymodellek átlagos hirdetési ára 11,7 millió forint volt, míg a hibrideké 11,04 millió forintot tett ki. Tehát nem nagy a különbség, de már nem a hibridek a legdrágábbak. A háttérben elsősorban az áll, hogy a hibridek átlagára egy év alatt 11,6 százalékkal esett vissza, miközben az elektromosok esetében 1,1 százalékos emelkedést mértek. Ez arra utal, hogy a tisztán elektromos modellek továbbra is megőrzik prémium pozíciójukat a használtautó-piacon, még akkor is, ha a kínálatuk egyre bővül.

Megfordult a trend: az elektromos autó újra többet ér, mint a hibrid
Megfordult a trend: az elektromos autó újra többet ér, mint a hibrid
Fotó: NAV

Még szerény az elektromos autók súlya

A villanyautók súlya ugyan még mindig viszonylag szerény a teljes kínálaton belül – a meghirdetett személyautók 4,4 százalékát adják –, de a növekedés látványos. Egyetlen év alatt közel 10 százalékkal nőtt a számuk a hirdetési portál adatbázisában. A hibridek még gyorsabban terjednek, esetükben közel 25 százalékos volt a bővülés. Eközben a piac alsó szegmense tovább zsugorodik. Az idei májusi kínálatnak már csak 36 százaléka tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami csaknem négy százalékpontos visszaesés egy év alatt. Ezzel párhuzamosan az 5–10 millió forintos ársáv egyre hangsúlyosabbá válik, a 2,5–5 milliós kategóriával együtt már a teljes kínálat felét adja.

Fotó: Használtautó.hu

A hagyományos hajtásláncok továbbra is dominálnak: májusban mintegy 56 ezer benzines és 49 ezer dízelautó szerepelt a kínálatban. Ugyanakkor a benzinesek átlagéletkora tovább csökkent, miközben a dízelek valamelyest öregedtek. Mindez azt mutatja, hogy a magyar használtautó-piac lassan, de érzékelhetően átalakul, és az elektromos modellek egyre meghatározóbb szerepet töltenek be – nemcsak darabszámban, hanem értékben is.

Fotó: Használtautó.hu

Az Origo a napokban arról írt, hogy nagy a német hatóságok visszahívják a Debrecenben készült BMW iX3-akat egy potenciálisan veszélyes elektromos hiba miatt.

 

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