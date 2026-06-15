Mindent belead a BMW, hogy meggyőzze a rajongókat az elektromos autóról – galéria

A 24 órás száguldást követően mindössze 10 másodpercen múlt, de a BMW nem állhatott fel a 2026-os LeMans-i 24 órás autóverseny dobogójának legfelső fokára, meg kellett elégednie a Toyota mögött egy második helyezéssel. Azonban így se panaszkodhatnak a bajorok, mert itt mutatták meg a nyilvánosságnak mindenféle álcázás nélkül a BMW M műhely első dedikált elektromos autóját, az egyelőre M Neue Klasse tanulmány néven futó sportlimuzint.

Nosztalgikus húrokat penget az M Neue Klasse elektromos autó, amely a legendás E30 M3-hoz hasonló nagy dobás akar lenni

Fotó: Enes Kucevic / BMW

1000 lóerőre tippelik az elektromos autó teljesítményét

Bődületes mértékben szélesítették ki a karosszériát, az i3-ashoz képest sokkal látványosabbak a légterelők, maximalizálták a légbeömlők méretét. Az első motortér hőmérsékletét a nagy méretű szellőzőnyílás segít kordában tartani. Az izmos vonalvezetést az új Monza Vörös metálfény segít kiemelni, a felnik központi kerékanyás rögzítésűek. Karbon helyett természetesen szálakkal megerősített műanyagokat használnak, nem csak kívül, de az utastérben is felbukkan ez az újfajta plasztik. A sárga színű LED-es helyzetjelzők a jövőben az M GmbH autóinak sajátjai lesznek.

Fotó: AGNIESKA DOROSZEWICZ

A technikáról egyelőre csak nagy vonalakban árultak el konkrétumokat, a négy hajtómotorral már idejekorán eldicsekedtek. Most azt is megtudtuk, hogy a kerekenkénti fék- és hajtásvezérléssel eddig nem látott menetdinamikára lesz képes a BMW M Neue Klasse, számokkal az év vége felé szolgálnak majd – a legjobb tippek szerint 800-1000 lóerő körül lesz a szériaváltozat, de a technika akár 1 MW (1360 LE) teljesítményre is alkalmas, ami későbbi speciális modellekhez jön jól.

A több mint 100 kWh kapacitású akkumulátort az M GmbH igényei szerint módosítják a lehető legnagyobb teljesítmény leadás- és felvétel érdekében. Újdonság még, hogy az első- és a hátsó felfüggesztés segédkeretét is közvetlenül a vázba szerkezeti tartóelemként beépített akkumulátorhoz csatlakoztatják.

„A tisztán elektromos meghajtású sportautók korában is tovább folytatjuk a BMW M divízió azon hagyományát, amely mentén a legkorszerűbb technológiai innovációkat alkalmazzuk és a motorsport élvonalában kifejlesztett megoldásokat a sorozatgyártásba is átültetjük” – mondta Franciscus van Meel, a BMW M GmbH vezérigazgatója.

