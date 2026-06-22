Íme a Renault új arculata! Önnek tetszik?

Radikális lépésre szánta el magát négy évvel ezelőtt a Renault, a népszerű kompakt modelljét ugyanis egy lépéssel elektromos autóvá alakította a fő piacokon – volumenmodellként ott maradtak a benzines és hibrid SUV-ok. Az eltelt idő alatt aztán szép lassan egyszerűsítették a választékot, megszűnt a kis akkumulátoros belépőmodell, aztán megjött az Esprit Alpine felszereltség is. Most megkapja első hivatalos frissítését a típus, itt debütál a franciák új márkaarculata az eddiginél sportosabb vonalvezetéssel.

Alulra költöztek a Renault Megane elektromos autó menetfényei, visszatért a hűtőrács-betét

Fotó: Renault

Már nem szupervékony az elektromos autó akkumulátora

A Renault Megane E-Tech Electric esetén ez új orrot jelent, ahova visszatért a klasszikus hűtőrácsot utánzó betét a fényszórók közé, a menetfény a lökhárító sarkaiba költözött. A karosszéria hossza 1 mm-rel bővült, a magasság 20 mm-t emelkedett technikai okokból. Búcsúzott a rekord-vékony, 11 cm magas 60 kWh kapacitású akkumulátor, helyette 232 cellából összeállított 67 kWh kapacitású telepet adnak, aminek több hely kell, így megemelték a karosszériát. Nincs többé a kínálatot megkoronázó Iconic felszereltség, a Techno alapszint és a sportosabb körítést és masszázsfunkciós első üléseket adó Esprit Alpine maradt. A fejegység továbbra is integrált Google-alkalmazásokkal dolgozik, megjelent a Gemini MI-segéd is a fedélzeten. Új funkció, hogy a vezetőfigyelő kamerával ismeri fel a sofőrt az autó, és a fedélzeten tárolt memóriából előszedi annak kedvenc beállításait.

Francia trikolór színében készítik az Esprit Alpine modell díszvarrását

Fotó: Renault

Egyedüliként a 220 LE/300 Nm teljesítményű hajtómotor van, ami a 67 kWh kapacitású akkumulátorral akár 499 km-es szabványos hatótávolságot biztosít. Elérhető egypedálos vezetési mód is, a fékenergia-visszatermelés mértékét a kormányon lévő fülekkel négy fokozatban lehet állítani. A maximális töltőáramot 130 kW-ról 165 kW-ra növelték, a 15-80%-os töltés így 24 perc alatt megvan. Ahogy eddig, úgy a jövőben is az integrált Google-navigáció segít töltésekkel együtt megtervezni az utat, akkumulátor-előkondicionálással együtt. A fedélzeti töltő 11 kW teljesítményű, megfelelő adapter használatával 3,7 kW teljesítményű áramforrásként használható az elektromos Megane. A magyar forgalmazó jelenleg nem tervezi a Renault Megane E-Tech Electric forgalmazását, a kínálatban anélkül is van elég elektromos autó.