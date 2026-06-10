Egy rossz szokás, amely komolyan megterhelheti a pénztárcáját

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elektromos autók

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1 órája
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Hollandiában kritikus szinten az áramhálózat terhelése. Arra kérik az elektromos autók tulajdonosait, szokjanak le a délutáni-esti autótöltésről, vagy súlyosabb következmények lehetnek.
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elektromos autókHollandiaautós hír

Nem ez az első eset, hogy beszámolunk a holland áraminfrastruktúra problémájáról, azaz hogy hirtelen túl sok elektromos fogyasztó jelent meg az elektromos autók és a hőszivattyúk terjedésével. A helyzet természetesen nem javult az elmúlt hetekben sem, így a hálózatüzemeltetők által életre hívott ElaadNL és az állami Nationale Agenda Laadinfrastructuur nevű szervezetek most felszólították az elektromos autók használóit, hogy ne töltsenek a délutáni-esti órákban. Ha ugyanis jó szóval nem sikerült csökkenteni az esti csúcsidőszakban az áramfogyasztást, akkor drasztikusabb eszközökhöz, tiltás elrendelésére is szükség lesz.

Kritikus szinten van a hálózat Hollandiában, aminek az elektromos autók használói isszák meg a levét.
Délután 4 és este 9 között mellőzzék az elektromos autó töltést - kérik a hollandoktól
Fotó: Elaad

Csak este 9 után tessék tölteni az elektromos autókat

A probléma a délután 4 órától este 9-ig tartó idősávban jelentkezik, amikor sokan hazaérnek és elsőként aztán bedugják a konnektorba az elektromos autójukat. Arra kérik most ezeket az embereket, hogy várjanak a töltéssel legalább este 9-ig, reggelre úgy is fel lesz töltve az akkumulátor. Több töltőállomás-üzemeltető már bevezette, hogy a fizetős utcai töltésnél is  a kérdéses idősávban korlátozzák a töltőáram nagyságát – egy-egy villámtöltő négy háztartásnyi terhelést jelent a hálózatnak. Egyébként nem csak ősszel lehetnek áramszünetek, ha kánikula lesz Hollandiában, és a hazaérést követően bekapcsolt hőszivattyúk miatt könnyen túlterhelődhet a hálózat.
 

 

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