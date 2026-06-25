Tovább tart és drágább a karambolos elektromos autók javítása

A brit AX (Accident Exchange) nevű cég már 17 éve azzal foglalkozik, hogy segíti az ügyfelek karambolban megsérült járműveinek javítását. A legújabb AX Repair Index nevű felmérésükhöz a 2025 márciusa és 2026 februárja között végzett mintegy 40 000 esetet elemezték, és arra jutottak, hogy az elektromos autók javítása 19%-kal drágább és 9%-kal több időt vesz igénybe, mint belső égésű motorral szerelt járművek rendbehozása. Ezzel rácáfolnak arra a tévhitre, miszerint az egyszerűbb felépítésű villanyautók javítása olcsóbb.

A belső égésű motorral szerelt társaiknál tovább tart és drágább az elektromos autók karambolos javítása

Fotó: AX

Több a munka az elektromos autók karambolos javításánál

Az elektromos autók javításának problémáját az jelenti, hogy csak egy forrásból, azaz a gyártól lehet alkatrészeket beszerezni, nincsenek a polcról elérhető utángyártott alkatrészek, ezért várakozni kell a szerviznek, illetve ez idő alatt meg kell oldani az autó tárolását is. Ehhez hozzájön még, hogy a javítás után kalibrálni kell az elektromos autók hajtását, ami tovább növeli a számlát. Amíg egy belső égésű motorral szerelt autó átlagosan 23 napot tölt szervizben és 5338 fontba kerül a javítása, addig egy elektromos autónál 25 nap a javítás és 6363 font a számla. Mindezt úgy, hogy az Egyesült Királyság az egyik legnagyobb villanyautó-piac Európában, ennek megfelelően a szerviz-szektor is alkalmazkodott már az új modellekhez (szerelők továbbképzése, stb.), az AX partnereinek 99%-a már ilyen karosszériaműhely.

