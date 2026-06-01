Elképesztő rajtbalesettel borult a papírforma

Monzában tartották a GT World versenysorozat legutóbbi fordulóját, ahol épp elindították a mezőnyt a 3 órás versenyre, de már az első kanyarig se sikerült épségben eljutni. A rajtbalesetben megforgó autó aztán kiütötte a féktávon lassító élmezőnyt, az első öt helyen kvalifikált autónak fel kellett adnia a küzdelmet, ahogy három másiknak is.

Fotó: GT World

A rajtbalesetet követően kaptak egy esélyt a kisebb csapatok

Izgalmas futamot láthatott a 43 000 néző, hiszen az erőviszonyok korai átrendeződése miatt a korábban a középmezőnybe tartozó 23-as McLaren és a 87-es Mercedes-AMG ment nagyot, de a dicsőséget, azaz győzelmet végül a 66-os Audi szerezte meg – amit egyébként három újonc pilóta vezetett.