Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Összedőlt egy négyemeletes ház Székesfehérváron

Liverpool

Megtörte a csendet a Liverpooltól kirúgott Arne Slot: elképesztő, amit üzent

gt world

Elképesztő rajtbalesettel borult a papírforma

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A GT World versenysorozat legutóbbi versenyén az első öt helyezett kieset az első kanyarban. A rajtbaleset után az újoncok által vezetett Audi tudott győzni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gt worldautós hírbaleset

Monzában tartották a GT World versenysorozat legutóbbi fordulóját, ahol épp elindították a mezőnyt a 3 órás versenyre, de már az első kanyarig se sikerült épségben eljutni. A rajtbalesetben megforgó autó aztán kiütötte a féktávon lassító élmezőnyt, az első öt helyen kvalifikált autónak fel kellett adnia a küzdelmet, ahogy három másiknak is.

Alaposan átrendezte a mezőnyt a rajtbaleset.
Monzában az első öt helyezett esett ki a GT World futamból a rajtbaleset során
Fotó: GT World

A rajtbalesetet követően kaptak egy esélyt a kisebb csapatok

Izgalmas futamot láthatott a 43 000 néző, hiszen az erőviszonyok korai átrendeződése miatt a korábban a középmezőnybe tartozó 23-as McLaren és a 87-es Mercedes-AMG ment nagyot, de a dicsőséget, azaz győzelmet végül a 66-os Audi szerezte meg – amit egyébként három újonc pilóta vezetett.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!