Ellesi a parkolási trükköket a sofőrtől a legújabb Škoda

Négy évvel ezelőtt mutatkozott be a Vision 7S tanulmány, amely most érte el a sorozatgyártású stádiumot. Az akkor megismert új formajegyek ismerősek lehetnek az egy hónappal ezelőtt bemutatott Epiq-ről, itt azonban mások a méretek. A belső égésű motorral szerelt Kodiaq alternatívájaként megjelenő Peaq (ang ~hegycsúcs) elektromos autó a kínálat csúcsán helyezkedik el, a szó szoros értelmében. Nagy-Britanniában például már elárulták a vételárakat is, a plug-in hibrid Kodiaqhoz (SE, 5 személyes, 204 LE, 42 140 font) képest ötödével drágább az elektromos Peaq (SE L, 5 személyes, 204 LE, 51 980 font). Szükség lesz a különféle állami ösztönzőkre ahhoz, hogy labdába tudjon rúgni a piacon az újdonság.

Kodiaq-alapterületen kínál több helyet a Skoda Peaq elektromos autó

Fotó: Škoda Auto / Skoda

Az elektromos autók előnyeit élvezhetik az utasok

Méret tekintetében a 17,4 cm-rel hosszabb tengelytávolság jelent érdemi eltérést a Kodiaqhoz képest, ami érezhető lesz az utastér helykínálatában. A belső tér kialakításánál már a töltésre is gondoltak, a Relax-csomag rendelésekor a masszázsfunkciós első ülések könnyedén elfektethetőek, a közöttük lévő konzolra asztalt lehet rögzíteni, így kényelmesebben telik a várakozás. Újdonság az élére állított 13,6 colos képátlójú központi képernyő, amelynek alján van néhány dedikált gomb, illetve az első tároló peremén vannak azok a billenőkapcsolók, amelyekkel a legfontosabb klíma-funkciókat vezérelhetjük. Az Android-alapú digitális rendszer gyorsabb és több szolgáltatást kínál a korábbiaknál. Négy belső hangulat közül lehet választani, a Sportline kivitel a maga hasított műbőrös fekete belsejét kapja háromküllős kormánnyal. Emellett még fekete tető és díszek is járnak, no meg elektronikusan vezérelt lengéscsillapítás. A második sor sínen tologatható, opcionális a harmadik üléssor. Nagy méretű a csomagtér, az ötszemélyes kialakításnál 935-2150 liter áll rendelkezésre, a hétszemélyes Peaq hátuljában 299-890-2075 literes a tér. Ehhez hozzájön még a 37 literes első csomagtér, ahol a kalaptartó-rolót is tárolni lehet.

Az MEB építőkészletet használták itt is, tehát alapesetben hátra kerül hajtómotor, opcionális a két hajtómotoros összkerékhajtás. Az alap akkumulátor nettó 59 kWh kapacitású (160 kW töltőáram), ehhez 204 LE/350 Nm teljesítményű hajtómotor tartozik, a nagyobb akkumulátor nettó 86 kWh-s (199 kW töltőáram), hátsókerékhajtásnál 286 LE/545 Nm, összkerékhajtásnál 300 LE a rendszerteljesítmény – utóbbi esetben nem közöltek nyomaték-adatot. Fontos eltérés, hogy a normál Škoda Peaq fordulóköre 9,9 méter, addig az összkerékhajtású változatnál 11,4 méter ugyanez az érték. A fedélzeti töltő 11 kW-os, villámtöltéssel 27-28 perc alatt van meg a 10-80%-os töltés, a gyári adapterrel teljesítmény-leadásra is használható az autó akkumulátora. Változattól függően 459-647 km között alakul a szabványos hatótávolság. A gyári vonóhoroggal 1,8-2 tonna a vontatási képesség, a gyári kiegészítők között van akár 4 kerékpár szállítására alkalmas tartó is – a 72-80 kg-os függőleges terhelés szab határt az elektromos kerékpárok szállításának.