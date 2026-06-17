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kamion

Vakon próbált megelőzni egy kamiont, örülhet, hogy csak ez lett a vége – videó

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Még egyszer nem fog vakon előzni az a sofőr, aki kénytelen volt árokba menekülni a szemből érkező miatt. Az M1-esen egy kerék szabadult el.
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kamionautós hírbaleset

Nem sok hiányzott a frontális ütközéshez a Veszprém megyei Kupnál, ahol egy szabálytalanul előző autós végül ijedtében az árokba menekült. A sofőr az előzni tilos táblák ellenére próbált megelőzni egy kamiont, amikor szemből felbukkant egy másik autó - az ütközés elkerülésére inkább az árkot választotta. A BpiAutosok.hu olvasója szerint senki nem sérült meg. A kamionos és a szemből érkező autó vezetője is megállt, közös erővel kihúzták az árokból az autót. A hibázó sofőr a helyszínen nagyon ijedtnek tűnt, azt mondta, "most örökre megtanulta, hogy ilyet nem szabad csinálni."

Videón a nagyon elrontott előzés:

A videóban látható második jelenetet az M1-es autópályán, Mosonmagyaróvár után rögzítették, itt egy külső sávban haladó autó bal hátsó kereke menet közben egyszerűen elszabadult. A kamerás autó vezetője éppen csak ki tudta kerülni a váratlan akadályt.
 

 

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