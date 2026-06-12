Fizikai sérülést okozhat az érintőképernyő

Tavaly rekordot döntött visszahívások száma terén a Ford, és idén is igen erős éve lesz e téren az amerikai részlegnek. A legújabb szervizakciót például azért kellett elrendelni, mert az emberi életre veszélyes a 2018-2024 között gyártott Expedition érintőképernyője. Nem arról van szó, hogy a kezelés elvonja a figyelmet az útról, hanem hogy a Platinum modellnél a peremre felvitt műanyagkróm díszítés leválik, az éles perem pedig megvágja az ember ujját.

Veszélyes az érintőképernyő pereme, súlyosan meg tudja vágni a kezelő ujját

Fotó: Ford

Az érintőképernyő peremét cserélik újra

Az után rendelték el a visszahívást 548 463 autónál, hogy 65 személyi sérülés történt – olyan mély vágások is voltak, amelyek orvosi ellátást igényeltek –, illetve egy esetben emiatt baleset is bekövetkezett. 2026 júniusáig a hámló krómdíszítés miatt 4634 garanciális ügye volt a Fordnak. A márkaszervizekben cserélik z érintett krómdíszt, kérdés, idő közben változtattak-e a gyártástechnológián, vagy pár év múlva újra ismételni kell a visszahívást?

