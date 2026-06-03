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elektromos autózás

Kiderült, mely autók tartják legjobban az árukat a használt piacon

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Miközben sok ember még mindig attól tart, hogy egy villanyautó néhány év alatt drámai értékvesztést szenved el, a valóság ennél árnyaltabb. A német maradványérték-szakértők szerint akad néhány olyan elektromos autó, amely a gyors technológiai fejlődés ellenére is meglepően jól őrzi az értékét. A hároméves használt elektromos modellek között különösen a Tesla, a Skoda, a Volkswagen és a Mini bizonyos típusai számítanak biztos választásnak.
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Az elektromos autók piacán szinte évente érkeznek új akkumulátorok, gyorsabb töltési rendszerek és fejlettebb vezetéstámogató technológiák. Emiatt sok vásárló attól tart, hogy a néhány éves villanyautó hamar elavulttá válik, és meredeken veszít az értékéből. A német Bähr & Fess Analytics elemzői azonban arra jutottak, hogy nem minden modellre igaz ez a forgatókönyv. A szakértők szerint a legkedvezőbb maradványértékkel jelenleg a hároméves Volkswagen ID.3 Pro Performance, a Skoda Enyaq 80, valamint a Tesla Model 3 Long Range és a Tesla Model Y Long Range rendelkezik. A kisebb autók között a Mini Cooper SE Classic emelkedik ki. Ezeknél a modelleknél ugyan szintén várható további árcsökkenés, de jóval mérsékeltebb mértékben, mint a használt elektromos autók piacának átlagában – írja az Auto, Motor und Sport.

Ha használt elektromos autót keresünk, akkor a Skoda Enyaq-kal nem lövünk mellé
Ha használt elektromos autót keresünk, akkor a Skoda Enyaq-kal nem lövünk mellé
Fotó: PONTUS LUNDAHL / TT NEWS AGENCY

Több mindent kell vizsgálni a használt elektromos autóknál

A háttérben több tényező áll. A szakértők szerint a márka megítélése, a modell népszerűsége, a hatótáv és a töltési sebesség ma már kulcsszerepet játszik az értéktartásban. Azok az autók, amelyek ma is versenyképes használati értéket kínálnak, kevésbé szenvednek a technológiai avulástól. 

A használt villanyautó vásárlásakor ugyanakkor továbbra is az akkumulátor állapota a legfontosabb szempont. 

A szakemberek szerint érdemes ellenőrizni az úgynevezett State of Health (SoH) értéket, átnézni a szerviztörténetet, valamint meggyőződni arról, hogy a gyártói és akkumulátorgarancia még érvényes-e. Egy próbatöltés szintén sokat elárulhat az autó valódi állapotáról.
Miközben számos elektromos modell valóban gyorsan veszít az értékéből, a piac kezd differenciálódni, s találunk több jó vételt is.

Az Origo ugyanakkor az elektromos autókkal kapcsolatban a napokban arról írt, hogy nagy a baj, visszahívják a debreceni BMW-ket, az elektromos iX3-asokat.

 

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