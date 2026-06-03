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Ezt megkapták: bűzölgő trágyával locsolták le a pofátlanul parkoló autókat

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Elege lett a földjére rendszeresen engedély nélkül beálló autósokból egy brit gazdának. Trágya kiszórásával büntetett.
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parkológazdaautós hírtrágya

Évek óta visszatérő problémát jelent egy angliai gazdálkodónak, hogy turisták és kirándulók figyelmen kívül hagyják a magánterületet jelző táblákat, és autóikkal a földjén parkolnak. A gazda szerint a látogatók nemcsak a területet használják jogosulatlanul, hanem gyakran kapukat hagynak nyitva, kerítéseket rongálnak meg, és szemetet is hátra hagynak - írta a Daily Mail. Miután ismét megtelt a mező parkoló autókkal, a férfi úgy döntött, saját kezébe veszi az ügyet. Egy hígtrágyaszóró segítségével több, a birtokán hagyott járművet – köztük értékesebb modelleket is – beterített trágyával, hogy nyomatékos üzenetet küldjön a szabályszegőknek.

Figyelmen kívül hagyták a tiltó táblát, a trágya talán jobb belátásra bírja az autósokat.
Trágya borította be az illegálisan leparkolt autókat
Fotó: Devon Live

Videón a trágyalével beterített autók

A felvételeken látható, ahogy a tulajdonosok döbbenten szemlélik az autóikat borító, bűzlő szennyeződést. A gazda később elismerte, hogy nem büszke a módszerére, ugyanakkor úgy érzi, a hosszú ideje tartó probléma és az ismétlődő szabályszegések miatt már nem maradt más eszköze arra, hogy felhívja a figyelmet a magántulajdon tiszteletben tartására. Az interneten rohamosan terjedő videó láttán többen is a férfi mellé álltak, a többség szerint jól tette, amit tett.
 

@devon.live

A local farmer was caught up in the 'countryside karma' 👨‍🌾

♬ original sound - DevonLive

 

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