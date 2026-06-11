Óvatosan a foci-vb-vel: az éjszakai meccsek miatt több fáradt sofőr lesz az utakon

A brit AA autósklub arra figyelmezteti a közlekedőket, hogy a foci-vb idején azzal kell számolni, hogy lesznek olyan járművezetők, akik az éjszakai meccsnézés miatt nem kipihenten ülnek a volán mögé, ezért bizonytalanabbak vagy épp vakmerőbbek lesznek. A kutatások szerint a fáradt sofőr ugyanolyan kiszámíthatatlanul vezet, mint az ittas autóvezető.

A meccsek miatt fáradt sofőrök lesznek majd az utakon

Fotó: The AA

A fáradt sofőr úgy közlekedik, mint az ittas autóvezető

Az AA autósklub felmérése szerint a halálos közúti baleseteknél ha nem is kiváltó ok, de szerepet játszik a fáradtság. Aki 24 órán át van ébren, az olyan reakciókkal vezet, mint akinek 1 ezrelék a véralkoholszintje – ez enyhe-közepes ittasságot jelent. A rosszabb egyensúlyérzék mellett tompulnak a reflexek, csökken a kockázatérzet és a szemek se reagálnak olyan gyorsan a fény/árnyék változásra. Nem véletlen, hogy az EU-ban értékesített új autóknál már kötelező a fáradtságfigyelő rendszer megléte.