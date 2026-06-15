Ferrarival kerültek ki egy Suzukit a 77-es úton, százezerre büntették a sofőrt – fotó

Egy Ferrari vezetője a Balaton-felvidéken, előzés közben jelentősen túllépte a megengedett sebességet. A manőver sikeres volt ugyan, a rendőrségi mérés azonban még sikeresebbnek bizonyult. A veszprémi rendőrség által közzétett felvételen egy Ferrari F8 Tributo látható, amint egy Suzuki SX4 S-Crosst előz a 77-es főúton.

Kicsit megnyomta a gázt a Ferrari sofőrje

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség

Az érintett szakaszon 90 km/órás sebességhatár van érvényben, a traffipax azonban 143 km/órás tempót rögzített. A hazai szabályozás szerint ekkora gyorshajtás 100 ezer forintos közigazgatási bírságot von maga után, amelyet az autó üzembentartója kap meg. Amennyiben a sofőrt a helyszínen megállították volna, négy büntetőponttal is számolhatott volna.

Százezres büntetést kap a Ferrari tulajdonosa

Egy Ferrari vezetője a Balaton-felvidéken, előzés közben jelentősen túllépte a megengedett sebességet. A manőver sikeres volt ugyan, a rendőrségi mérés azonban még sikeresebbnek bizonyult. A veszprémi rendőrség által közzétett felvételen egy Ferrari F8 Tributo látható, amint egy Suzuki SX4 S-Crosst előz a 77-es főúton.

Az érintett szakaszon 90 km/órás sebességhatár van érvényben, a traffipax azonban 143 km/órás tempót rögzített. A hazai szabályozás szerint ekkora gyorshajtás 100 ezer forintos közigazgatási bírságot von maga után, amelyet a jármű üzembentartója kap meg. Amennyiben a sofőrt a helyszínen megállították volna, négy büntetőponttal is számolhatott volna.