Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez lehet a Tisza Párt újabb nagy baklövése: nem működött a jégkármérséklő rendszer

VB

A fél világ nem hiszi el, mit tettek a német sztárok a 7-1-es vb-mészárlás után

ferrari

Ferrarival kerültek ki egy Suzukit a 77-es úton, százezerre büntették a sofőrt – fotó

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Lesben álltak a rendőrök. Rosszkor, rossz helyen lépett oda egy Ferrari vezetője, hogy megelőzzön egy Suzukit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ferrarigyorshajtásautórendőrség

Egy Ferrari vezetője a Balaton-felvidéken, előzés közben jelentősen túllépte a megengedett sebességet. A manőver sikeres volt ugyan, a rendőrségi mérés azonban még sikeresebbnek bizonyult. A veszprémi rendőrség által közzétett felvételen egy Ferrari F8 Tributo látható, amint egy Suzuki SX4 S-Crosst előz a 77-es főúton.

Kicsit megnyomta a gázt a Ferrari sofőrje
Kicsit megnyomta a gázt a Ferrari sofőrje
Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség

Az érintett szakaszon 90 km/órás sebességhatár van érvényben, a traffipax azonban 143 km/órás tempót rögzített. A hazai szabályozás szerint ekkora gyorshajtás 100 ezer forintos közigazgatási bírságot von maga után, amelyet az autó üzembentartója kap meg. Amennyiben a sofőrt a helyszínen megállították volna, négy büntetőponttal is számolhatott volna.

Százezres büntetést kap a Ferrari tulajdonosa

Egy Ferrari vezetője a Balaton-felvidéken, előzés közben jelentősen túllépte a megengedett sebességet. A manőver sikeres volt ugyan, a rendőrségi mérés azonban még sikeresebbnek bizonyult. A veszprémi rendőrség által közzétett felvételen egy Ferrari F8 Tributo látható, amint egy Suzuki SX4 S-Crosst előz a 77-es főúton. 

Az érintett szakaszon 90 km/órás sebességhatár van érvényben, a traffipax azonban 143 km/órás tempót rögzített. A hazai szabályozás szerint ekkora gyorshajtás 100 ezer forintos közigazgatási bírságot von maga után, amelyet a jármű üzembentartója kap meg. Amennyiben a sofőrt a helyszínen megállították volna, négy büntetőponttal is számolhatott volna.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!