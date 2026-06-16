Cukiságbomba a magyar utakon

A Fiat Topolino első pillantásra olyan, mintha egy gyerek rajzolta volna meg az ideális városi autót. Gömbölyű fényszórói, mosolygós arca és játékos arányai azonnal szerethetővé teszik. Nem véletlenül kapta a Topolino nevet sem: olaszul annyit jelent, hogy kis egér. Ahogy ránézünk, rögtön értjük, miért. Pedig a Topolino valójában nem is hagyományos autó. Az L6e kategóriába tartozó könnyű négykerekű jármű, vagyis inkább mopedautó, mint személyautó. Ennek megfelelően végsebessége 45 km/óra, két személy fér el benne, és több európai országban már 17 évnél fiatalabb vezetők is használhatják megfelelő jogosítvánnyal.

Nem is vitás, a Fiat Topolino a legcukibb kisautó ma a piacon

Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

A mindössze 253,5 centiméter hosszú apróságot elektromos hajtás mozgatja, zöld rendszámot azonban mégsem kaphat, mert mopedautó. A 6 kilowattos villanymotor legfeljebb 75 kilométeres hatótávot kínál, a beépített akkumulátor pedig hagyományos konnektorról körülbelül négy óra alatt feltölthető. Nem országjárásra született, hanem arra, hogy a zsúfolt belvárosokban mosolyt csaljon az emberek arcára, s olcsón és károsanyag-kibocsátás nélkül közlekedjünk a városban.

Hátulról is aranyos az új Fiat Topolino

Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

Négyszemélyes Fiat Topolino is jöhet

A Fiat mérnökei ráadásul ügyesen különböztették meg a testvérmodellektől. Míg a műszaki alapok a Citroën Ami és az Opel Rocks világából érkeznek, a Topolino karaktere sokkal inkább az olasz életérzést idézi. A formavilágban ott köszön vissza az 1957-es Fiat 500 öröksége, csak még játékosabb, még szerethetőbb, aranyosabb köntösben. Ennek az autónak sikerült elérnie, hogy letaszítsa a cukiság képzeletbeli trónjáról a mai Fiat 500-ast.

Az első Fiat Topolinót 1936-tól 1955-ig gyártották

Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

A Topolino magyar ára 4,39 millió forint, ami elsőre merész összegnek tűnhet egy ilyen apró járműért. A Topolino azonban nem racionális döntés akar lenni. Inkább egy guruló mosoly, egy dizájntárgy, amelynek a legnagyobb erénye nem a teljesítményben vagy a felszereltségben rejlik, hanem abban, hogy bárhol megjelenik, azonnal jókedvet teremt. Már a hivatalos hazai bemutató előtt eladtak itthon 15 darabot belőle, újabb 10 darab úton van, és a kereslet láttán az importőr az idei évre még rendelt újabb 10 darabot. Az biztos, a Fiat a cukiságfaktort a végletekig fokozta a Topolinóval. És a hírek szerint lesz belőle négyszemélyes változat is.