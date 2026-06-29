Az MI miatt kirúgott mérnököket kellett visszavennie a Fordnak, hogy tanítsák az MI-t

Nem lehet büszke a Ford a 2025-ben elért rekordjára, amikor kampányok és érintett autók számában is rekordot döntött, annyi visszahívást rendelt el az észak-amerikai piacon. Azonban eközben a háttérben elkezdtek dolgozni a minőség javításán, aminek eredményeként például a legújabb JD Power felmérésben a tömeggyártók között már az első helyen szerepelnek. Ennek elérése érdekében vetették be az MI-alapú minőség-ellenőrzést, ami azonban nem úgy alakult, ahogy azt elképzelték.

A Ford megtapasztalta, hogy csak akkor működik az MI-alapú minőség-biztosítás, ha vannak kellő tapasztalattal bíró mérnökök, akik tanítják a szoftvert

Fotó: Ford

Már csökkentek a Ford garanciális költései

Számos mérnököt rúgtak ki a fejlesztőrészlegről, akiknek a munkáját az MI-alapú rendszerrel helyettesítették, azonban rövid úton kiderült, hogy a számítógép önmagában nem képes hozni az elvárt javulást. A Fordnak ezt követően vissza kellett vennie 350 korábban kirúgott mérnököt, hogy azok felügyeljék a Mesterséges Intelligencia munkáját és tanítsák azt. Ha azonosítanak egy hibát, mire kiderítik annak az okát, számos autó készülhet el, ezért fontos, hogy már lehetőség szerint a kialakulás előtt felfedezzék a problémát – ezen a téren elengedhetetlen még az emberi tudás és tapasztalat. A fejlesztőrészlegen létrehoztak egy 40 fős szoftver-minőség ellenőri részleget, amely ezzel foglalkozik. Az átmeneti nehézségek ellenére a Ford egyébként hisz az MI-alapú minőség-ellenőrzésben, hiszen annak használatával nem csak a visszahívások száma, de az azzal kapcsolatos kiadásai is jelentős mértékben csökkentek.

