Felújítják a dzsungelben pusztuló Ford-várost

Miután Dearbornban felépítette a nyersanyagból autót - ez a Model T-t jelentette - előállító üzemét (ez lett aztán a Szovjetunióban a Togliatti autógyár modellje), Henry Ford elkezdett azon dolgozni, hogy a nyersanyagokat is ellenőrzése alá vonja. Ezek közül elsőként a gumi-ellátást próbálta házon belül megszervezni, aminek érdekében a húszas években Brazíliában megvásárolt egy 2,5 millió hektáros területet a Tapajos folyó partján, ahol megkezdte egy kaucsuk-ültetvény kialakítását.

A brazil legfelsőbb bíróság ítélete szerint meg kell menteni az évtizedek óta pusztuló Fordlandia városát

Fotó: The Henry Ford Museum

Modern amerikai kisvárost épített Henry Ford a brazil dzsungel közepén

Amerikai mintára felépítette Fordlandia városát, folyóvízzel, kórházzal és minden olyan civilizációs újdonsággal, ami akkor még ritkaságnak számított a vidéki Brazíliában. A rossz minőségű termőtalaj és a csapadékhiány miatt nem volt jövedelmező a vállalkozás, így 130 km-rel távolabb megismételte a vállalkozást Belterra városának felépítésével és egy újabb kaucsukültetvény telepítésével. Hiába költött el összesen mintegy 250 millió dollárt, egyik vállalkozás se volt sikeres, így a második világháború lezártát követően jelképes, 250 000 dolláros összegért Brazília állam tulajdonába került Fordlandia és Belterra.

Helyi örökségvédők a kilencvenes évek óta próbálják megőrizni a szerintük Brazília fejlődésének fontos fejezetét jelentő, 1945 óta csak pusztuló városokat. Hivatalosan még mindig nem sikerült kiharcolni a „kulturális örökség” minősítést, de a brazil legfelsőbb bíróság most hozott egy ítéletet, miszerint „olyan fontos történelmi, kulturális és építészeti jelentősége van, amit a Brazil Alkotmány értelmében meg kell védeni”. Most tehát a brazil és tartományi kormányzatnak kell lépnie, büntetésre számíthatnak, ha nem kezdenek el dolgozni Fordlandia és Belterra megmentésén, hosszú távon helyreállításán.



