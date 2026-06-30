Több mint 1500 autóval ünnepelték a GTI 50 éves születésnapját

Hivatalosan a Golf GTI 50. születésnapját ünnepeljük az idén, a spanyol Volkswagen forgalmazó azonban nem szűkítette le egy modellre az ünnepet, mert nekik van egy témába vágó újdonságuk is. Spanyolországban készül majd az első akkumulátoros-elektromos GTI, a Volkswagen ID.Polo GTI prototípusait megtekinthette a több mint 4000 látogató.

Több mint 4000 rajongó ünnepelte a GTI-jubileumot

Fotó: Volkswagen

Egy napon át minden a GTI-ről szólt a barcelonai F-1 pályán

Az egyébként Forma-1-es versenyeknek helyt adó Circuit de Barcelona-Catalunya versenypályát vehették birtokukba a GTI-rajongók egy napra, ahol több mint 10 órán keresztül folyamatos programokkal várták őket. Két nappal korábban Madridból indult a GTI-karaván, akik közösen érkeztek meg a rendezvényre, ahol a pályán is végighajtottak. A látogatókat egyébként koncertek és kiállítás várta, elhozták például a 2007-es GTI W12-650 vagy a 2014-es GTI Roadster Vision tanulmányokat. A bátrak GTI 50 tetoválást is kaptak, a büfében természetesen az egyenesen Wolfsburgból hozott VW-kolbászt árulták.

Fotó: EDUARDO VINAS

„Izgatottan látom, hogy ennyi szenvedély van a GTI rajongói körében. Imádom az ilyen eseményeket, ahol az emberek testközelből megismerhetik, felfedezhetik és megtapasztalhatják a GTI 50 Festen kiállított összes modellt” – mondta Juhász Tibor, a Volkswagen ID.Polo GTI formatervezője. „Mi lehetne jobb módja a GTI 50. évfordulójának megünneplésének, mint az új ID. GTI Concept első spanyolországi bemutatása? Egy hot hatch, amely megtestesíti a GTI minden lényegét, szenvedélyét és DNS-ét, egy csipetnyi fűszert adva titkos szószunkhoz az elektrifikáció korában.”

Az első akkumulátoros-elektromos GTI sorozatgyártása hamarosan indul a Seat üzemében. A 226 LE/290 Nm teljesítményű forró ferdehátú 6,8 másodperces 0-100 km/óra sprintre jó, a vezetési élményt a sportfutómű mellett a vezérelt zárású differenciálmű is javítja.

