Mi történik, ha nem cseréljük le a téli abroncsokat nyárira?

A melegebb idő beköszöntével sok autós halogatja a gumicserét. Van, aki a költségek miatt, más egyszerűen kényelmi szempontból dönt úgy, hogy még néhány héti, hónapig a téli garnitúrát használja. A szakemberek szerint azonban a téli gumi nem véletlenül kapta ezt a nevet: anyagösszetételét és mintázatát kifejezetten hideg időjárásra tervezték. Amikor az aszfalt hőmérséklete tartósan 7 Celsius-fok fölé emelkedik, a téli abroncs lágy gumikeveréke már nem ideális. A meleg útburkolaton a gumi jobban deformálódik, ami rontja a jármű irányíthatóságát és növelheti a fékutat. Vészhelyzetben ez akár döntő különbséget is jelenthet. A speciális, sűrű lamellázású futófelület, amely télen a tapadás javítását szolgálja, nyári körülmények között kevésbé hatékony, miközben a gördülési zaj is érezhetően nagyobb lehet – hívja fel a figyelmet a Magyar Gumiabroncs Szövetség.

Sokan nem cserélik le időben a téli gumit nyárira, és ebből sok veszélyes szituáció adódhat

Fotó: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A gumi az egyik legfontosabb biztonsági elem

A pénztárca szempontjából sem feltétlenül jó üzlet a halogatás. A puhább keverék miatt a téli gumi a nyári hőségben gyorsabban kopik, így hamarabb válhat szükségessé az új garnitúra beszerzése. A nagyobb gördülési ellenállás miatt az üzemanyag-fogyasztás is emelkedhet, ami hosszabb távon tovább növeli a költségeket. Emellett a nyári melegben jobban deformálódik, lassabban reagál a kormányzásra és bizonytalan, „úszó” érzetet ad. De ami talán a legfontosabb, hogy 50 km/h-ról fékezve akár 3-5 méterrel hosszabb lehet a fékút, nagyobb sebességnél pedig ez a különbség még jelentősebb.

A szakértők szerint az abroncs az autó egyik legfontosabb biztonsági eleme, hiszen a jármű mindössze négy tenyérnyi felületen érintkezik az úttal. Ezért a szezonális csere nem pusztán ajánlás, hanem tudatos biztonsági döntés. Aki rendszeresen közlekedik, különösen nagyobb távolságokon, annak érdemes az időjárási viszonyokhoz igazodó abroncsot választania. A néhány ezer forintos csere költsége eltörpülhet egy váratlan baleset vagy a jelentősen felgyorsult abroncskopás költségei mellett.