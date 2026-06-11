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halálos iramban

Két évtized után került elő Vin Dieselék autója

58 perce
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Húsz éve nyoma veszett Hollywood egyik ikonikus filmes kellékének. A lila-ezüst Mitsubishi Eclipse Spyder a 2003-as Halálos iramban egyik legemlékezetesebb autójaként vált kultikus tárggyá az autórajongók körében. Most váratlanul újra felbukkant, és ezzel egy egész generáció nosztalgiáját élesztette fel.
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A 2000-es évek elején a tuningkultúra aranykorát élte, s ez Hollywoodot is elérte, a Halálos iramban filmsorozat első részei nem a világ megmentéséről vagy lehetetlen akciójelenetekről szóltak, hanem az autókról. Azokról a gépekről, amelyek poszterként kerültek a tinédzserek szobáinak falára. E korszak egyik ikonja volt Roman Pearce karakterének Mitsubishi Eclipse Spyder GTS-e. A lila-ezüst fényezésű kabrió annyira extravagáns volt, hogy még a film többi feltűnő autója közül is kitűnt. A forgatás után azonban a kocsi eltűnt a nyilvánosság elől, és az évek során sokan azt hitték, örökre elveszett. Most azonban több forrás és közösségi médiás bejegyzés szerint előkerült az eredeti filmes példány – írja a Vezess.

A Halálos iramban filmsorozat ikonikus színésze Vin Diesel
A Halálos iramban filmsorozat ikonikus színésze Vin Diesel
Fotó: Archives du 7eme Art

Vin Dieselék autójának hitelességét Craig Lieberman, a franchise első két részének technikai tanácsadója is megerősítette. Ő volt az a szakember, aki annak idején részt vett a filmekben szereplő autók kiválasztásában és kialakításában.

A Halálos iramban-filmek nagyon népszerűek voltak

A megtalált Mitsubishi Eclipse nem csupán filmes relikvia. A harmadik generációs modell legerősebb, nyitott tetős változatáról van szó, amelyet egy 3,0 literes V6-os motor hajtott, több mint 200 lóerős teljesítménnyel. 

Bár műszaki szempontból ma már nem számít kiemelkedőnek, kulturális jelentősége vitathatatlan a Halálos iramban-filmek miatt. 

A történet külön érdekessége, hogy a film készítésekor maga Tyrese Gibson sem értett egyet minden dizájnelemmel. Egyes részleteket megváltoztatott, másokhoz ragaszkodott, így alakult ki az a végleges forma, amely ma már a kétezres évek tuningőrületének egyik legismertebb szimbóluma.

The Fast and the Furious Year : 2001 USA Director : Rob Cohen Vin Diesel, Rick Yune, Paul Walker Photo: Bob Marshak. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by Universal Pictures / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
Vin Diesel, Rick Yune és Paul Walker a hollywoodi szuperprodukcióban
Fotó: UNIVERSAL PICTURES / Archives du 7eme Art

 

 

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