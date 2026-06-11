Két évtized után került elő Vin Dieselék autója

A 2000-es évek elején a tuningkultúra aranykorát élte, s ez Hollywoodot is elérte, a Halálos iramban filmsorozat első részei nem a világ megmentéséről vagy lehetetlen akciójelenetekről szóltak, hanem az autókról. Azokról a gépekről, amelyek poszterként kerültek a tinédzserek szobáinak falára. E korszak egyik ikonja volt Roman Pearce karakterének Mitsubishi Eclipse Spyder GTS-e. A lila-ezüst fényezésű kabrió annyira extravagáns volt, hogy még a film többi feltűnő autója közül is kitűnt. A forgatás után azonban a kocsi eltűnt a nyilvánosság elől, és az évek során sokan azt hitték, örökre elveszett. Most azonban több forrás és közösségi médiás bejegyzés szerint előkerült az eredeti filmes példány – írja a Vezess.

A Halálos iramban filmsorozat ikonikus színésze Vin Diesel

Fotó: Archives du 7eme Art

Vin Dieselék autójának hitelességét Craig Lieberman, a franchise első két részének technikai tanácsadója is megerősítette. Ő volt az a szakember, aki annak idején részt vett a filmekben szereplő autók kiválasztásában és kialakításában.

A Halálos iramban-filmek nagyon népszerűek voltak

A megtalált Mitsubishi Eclipse nem csupán filmes relikvia. A harmadik generációs modell legerősebb, nyitott tetős változatáról van szó, amelyet egy 3,0 literes V6-os motor hajtott, több mint 200 lóerős teljesítménnyel.

Bár műszaki szempontból ma már nem számít kiemelkedőnek, kulturális jelentősége vitathatatlan a Halálos iramban-filmek miatt.

A történet külön érdekessége, hogy a film készítésekor maga Tyrese Gibson sem értett egyet minden dizájnelemmel. Egyes részleteket megváltoztatott, másokhoz ragaszkodott, így alakult ki az a végleges forma, amely ma már a kétezres évek tuningőrületének egyik legismertebb szimbóluma.