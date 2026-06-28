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Kell a hely a garázsban Hamilton apjának – 27 autóját értékesíti

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Most 27 autótól válik meg az F-1-es bajnok édesapja. Anthony Hamilton különleges brit autókat gyűjtött össze az évek során.
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hamiltoniconic auctioneersautós hír

Anthony Hamilton gyermeke F-1-es karrierjének köszönhetően lett milliomos, a pénzét pedig részben autókba fektette. 2020-ban már eladott 18 autót, most további 27-et kínál eladásra az Iconic Auctioneers segítségével, akik a Silverstone versenypályán megrendezésre kerülő British Racing Drivers’ Club Classic 2026 találkozón megrendezésre kerülő árverésen értékesítik azokat sok másikkal együtt.

Jaguar, Triumph, David Brown Automotive, Mercedes-Benz - ez csak egy kis szelete Anthony Hamilton gyűjteményének.
Most 27 autójától válik meg Anthony Hamilton - de még így marad pár darab a gyűjteményében
Fotó: Iconic Auctioneers

Igazi autós csemegéket gyűjtött a Anthony Hamilton

Most túlnyomórészt brit autókat értékesít Anthony Hamilton, köztük különleges Jaguarokat. Van egy keveset futott XJ220, egy olyan XKSS rekreáció, amelyet a gyár alapul vett a saját Continuation Series modelljéhez. Az egyetlen megmaradt Triumph TR5 prototípust is meg lehet venni, ahogy a David Brown Automotive műhely több felújított, modern extrákkal ellátott klasszikus Minije illetve egy Speedback GT kupé is ott van a listán.

Fotó: Iconic Auctioneers

„Az Anthony Hamilton kollekció egy kiválóan összeállított válogatás, amely valódi mélységgel, minőséggel és személyiséggel rendelkezik. A Jaguar XJ220 és XKSS reprodukcióktól a Triumph prototípusokon, az Aston Martinokon és a Mini Cooper S modelleken át a brit autózás iránti egyértelmű szenvedélyt tükrözi a legkarakteresebb formájában. Teljesen találónak tűnik, hogy ezeket az autókat Silverstone-ban, a Hamilton Egyenes mellett állítják majd ki” – mondta a gyűjteményről Lionel Abbott, az Iconic Auctioneers szakértője.
 

 

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