Eláruljuk, melyik országból származik a használt autója

Magyarországon felpörgött a használt autó behozatal, azonban még így se kerültünk be az európai piac Top10-es mezőnyébe. Az AutoScout24 és a Quintegia közösen készített összesítéséből kiderül, mely országok mekkora mértékben importáltak és exportáltak használt autókat. Érdekes látni, hogy a 2021-es helyzethez képest jelentős átrendeződés történt 2025-re, például Németországot leváltották a legnagyobb importőr pozíciójából.

Használt autó import terén Hollandia ugrott az élre, az exportnál behozhatatlan az első helyezett előnye

Fotó: AutoScout24

Egyre könnyebben mozognak a használt autók a határokon át

Az internetnek köszönhetően ma már sokkal könnyebb a határon túli választékot megismerni, mint pár évvel korábban, arról nem is beszélve, hogy nagyobb választékból lehet meríteni. Az EU-n belül egyre inkább eltűnnek a határok a használt autó piacon, a magán- és céges vásárlók között csak mennyiségi különbség van – egy autó kontra egy kamionnyi autó. Németország alig győzi az európai piac ellátást, tavaly 13 milliárd euró értékben exportáltak használt autót, amivel megduplázták a 2021-es eredményüket.

Fotó: AutoScout24



