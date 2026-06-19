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használt autó

Eláruljuk, melyik országból származik a használt autója

2026. június 19. 13:50
Olvasási idő: 3 perc
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Négy év alatt nagyot változott az európai piac. Már nem Németország a legnagyobb használt autó importőr a kontinensen.
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használt autóexportautós hírimport

Magyarországon felpörgött a használt autó behozatal, azonban még így se kerültünk be az európai piac Top10-es mezőnyébe. Az AutoScout24 és a Quintegia közösen készített összesítéséből kiderül, mely országok mekkora mértékben importáltak és exportáltak használt autókat. Érdekes látni, hogy a 2021-es helyzethez képest jelentős átrendeződés történt 2025-re, például Németországot leváltották a legnagyobb importőr pozíciójából.

Sok használt autót visznek ki Hollandiából, de még többet visznek be oda.
Használt autó import terén Hollandia ugrott az élre, az exportnál behozhatatlan az első helyezett előnye
Fotó: AutoScout24

Egyre könnyebben mozognak a használt autók a határokon át

Az internetnek köszönhetően ma már sokkal könnyebb a határon túli választékot megismerni, mint pár évvel korábban, arról nem is beszélve, hogy nagyobb választékból lehet meríteni. Az EU-n belül egyre inkább eltűnnek a határok a használt autó piacon, a magán- és céges vásárlók között csak mennyiségi különbség van – egy autó kontra egy kamionnyi autó. Németország alig győzi az európai piac ellátást, tavaly 13 milliárd euró értékben exportáltak használt autót, amivel megduplázták a 2021-es eredményüket.

Fotó: AutoScout24


 

 

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