Új kedvencük lett a magyaroknak: tarol az elektromos használt autó

Új korszak küszöbére érkezett a hazai használt autók piaca. A Használtautó.hu friss adatai szerint az elektromos autók iránti érdeklődés egyetlen év alatt 57 százalékkal nőtt Magyarországon, miközben a hibridek is jelentős, közel 33 százalékos erősödést mutattak. A változás nemcsak a számokban, hanem a vásárlói preferenciákban is egyértelműen tetten érhető.

Fordulat a használt autó piacon: a Tesla letaszította a hibrideket

Fotó: NAV

A legbeszédesebb adat talán a Tesla Model 3 előretörése. Míg februárban még viszonylag szoros volt a verseny a legnépszerűbb elektromos és hibrid modellek között, májusra a Tesla már több mint kétszer annyi érdeklődőt vonzott, mint a hibridek királyának számító Toyota Corolla. A Model 3-ra háromezren, míg a Corollára mintegy másfél ezren kerestek rá. A piac élénkülését jól mutatja, hogy a meghirdetett autók iránt összességében több mint ötezerrel nőtt az érdeklődések száma tavaly májushoz képest. Ezzel párhuzamosan az árak is emelkedtek: az átlagos vételár immár 5,3 millió forint, ami több mint 300 ezer forintos növekedést jelent egy év alatt.

Forrás: Használtautó.hu

Csökkent a használt autók átlagéletkora

A kínálat ugyanakkor kedvező irányba változik. A meghirdetett autók átlagéletkora 13 év alá csökkent, és az átlagos futásteljesítmény is mérséklődött. Ez arra utal, hogy fokozatosan fiatalodik a hazai járműállomány. Nemcsak a hajtásmódok, hanem a karosszériatípusok között is kirajzolódnak a trendek.

A SUV-ok és crossoverek továbbra is tarolnak: irántuk több mint 15 százalékkal nőtt az érdeklődés egyetlen év alatt.

Bár a legkeresettebb modellek listáját még mindig az Opel Astra, a Volkswagen Golf és a Suzuki Swift vezeti, az alternatív hajtású autók térnyerése egyre látványosabb. Az elektromosok között a Tesla Model 3 mögött a BMW i-sorozat, a Nissan Leaf, a Tesla Model Y és a Hyundai Kona következik, míg a hibrideknél a Toyota szinte egyeduralkodó: a Corolla, a RAV4, a C-HR és a Yaris is a legnépszerűbb modellek között szerepel. A számok alapján úgy tűnik, a magyar autóvásárlók egyre nagyobb sebességre kapcsolnak az elektromos átállás útján.